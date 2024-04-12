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Анель Алигазина свернула плакат и попыталась узнать - как чиновники узнали об акции и успели столь оперативно прийти на место пикета

У нас власти никогда не работают над предупреждением стихийных бедствий, - отметила Анель. - Есть журналист Кирилл Павлов, который еще осенью предупреждал о паводках.

Я не эколог и я не могу объяснить, где именно был факт коррупции, но я считаю, что наше государство работает уже с последствиями паводка, а не с причинами. Не нужно заселять людей в места, где возможны подтопления

Она сфотографировалась с Дуйсековым и ушла домой.

Цитата:Очень трудно не узнать об акции когда ты встала в центре города)Цитата:Специально загуглил чё он писалВ итоге он предупреждал что в Костанайской области угроза паводка в Карасу и аулиеколеВ том что затопит тургайИ уж темболее Тобол выйдет он ничего не писалТакую журналистику с их прогнозами в одно место надо посылать)Цитата:Я не ракетчик я филологНо знаю что ракет у России осталось малоЮлия Латынина февраль 2022 годаЦитата:Какая милотаЗавтра ей аким грамоту вручитПослезавтра она станет пресс секом отдела полицииПолучит служебную квартируВот и всёРабота агента провокатора законченаМожно расходится))