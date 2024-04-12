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≡ МЧС на всех не хватает? - Как в Аулиекольском районе паводок переживали и соседям помогали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48981
МЧС на всех не хватает? - Как в Аулиекольском районе паводок переживали и соседям помогали
Отправлено: 12.04.24 - 18:04
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В воскресенье, 7 апреля, после обеда возле здания Аулиекольского районного акимата собралась группа крепких мужчин. Оказалось, что в этом месте был объявлен сбор добровольцев помочь жителям города Тобыл.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
263
Re: МЧС на всех не хватает? - Как в Аулиекольском районе паводок...
Отправлено: 12.04.24 - 18:04
#1
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Одно бросается в глаза, рушиться, прорывается, отваливается все НОВОДЕЛЬНОЕ, то что сляпано при незалежности, совдеп выдерживает, в общей массе все старое держится лучше
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1104
Re: МЧС на всех не хватает? - Как в Аулиекольском районе паводок...
Отправлено: 12.04.24 - 23:32
#2
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Почему говорят что спасение утопающих дело рук самих утопающих?Знаменитый лозунг про спасение утопающих, висевший на клубе «Картонажник» города Васюки в романе «Двенадцать стульев», знают даже те, кто не знаком с творчеством Ильфа и Петрова. Потому что он давно стал крылатым выражением, смысл которого - человек сам должен решать свои проблемы, и помогать ему никто не будет.
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