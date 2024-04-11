Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок

Отправлено: - 23:12

На вопрос, кто изготовил столь недолговечную плитку, нам так и не ответили. Но при этом заказчик заверил, что сертификат соответствия на нее имеется.



.....всё правильно сертификат имеется самого того качества и вопросов жок,может её т.е.плитку не правильно эксплуатировали,это надо ещё разобраться.....а вообще плитка ужас стрёмная стыд и позор такую выпускать и в городе ложить..