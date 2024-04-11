Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
«НГ» обратила внимание акимата Костаная на то, как много тротуарной плитки после зимы рассыпается на бульварном участке улицы Байтурсынова. На плитке полно сколов, в некоторых местах цветная поверхность полностью облезла и крошится серый песок. Читать новость>>
юля елиссева: каждый год после парада победобесия её, разбитую гусеницами танков, меняют.
-----Из чего сделана Красная площадь в Москве?Она выложена Габбро-диабазом, камнем редкой магматической породы, обтесанным вручную. Эта порода была выбрана не случайно, ведь главное ее достоинство заключается в потрясающей прочности, которой уступает даже гранит. Поэтому после военных парадов, когда по брусчатке проезжают танки и прочая тяжелая техника, она остается целой и невредимой.
-----Всю Красную площадь «одели» в булыжник в 1804 году. В 1930 году камни убрали, а покрытие стало брусчатым. Основой для клади стал камень диабаз, относящийся к габбро и имеющий магматическую структуру.Габбро-диабазы не совсем похожи на кирпичи, обладая большей шириной. Материал ничем не уступает по прочности граниту:не боится ударов;хорошо переносит перепады температуры;не трескается под воздействием морозов.way2day.com
- Работы по устройству брусчатого покрытия были выполнены подрядной организацией ТОО «Таза Жол АТ». Согласно договорным обязательствам, в ближайшее время будут произведены работы по замене брусчатого покрытия в рамках гарантийных обязательств
На вопрос, кто изготовил столь недолговечную плитку, нам так и не ответили. Но при этом заказчик заверил, что сертификат соответствия на нее имеется.
.....всё правильно сертификат имеется самого того качества и вопросов жок,может её т.е.плитку не правильно эксплуатировали,это надо ещё разобраться.....а вообще плитка ужас стрёмная стыд и позор такую выпускать и в городе ложить..
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