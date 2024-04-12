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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:23
не употребляйте настойку боярышника.
можете умереть.
можете умереть.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:26
абайка95 выпустили, сейчас писюлькать будет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:30
Цитата:
Можно и без ссылок , просто посмотреть No comment по Евроньюс, там можно увидеть Всё, разрушенные дома в Украине , а то и целые города!
[Исправлено: saba, 12.04.2024 - 21:31]
alex_60:
ссылки, даже на ванючее болото нет
ссылки, даже на ванючее болото нет
Можно и без ссылок , просто посмотреть No comment по Евроньюс, там можно увидеть Всё, разрушенные дома в Украине , а то и целые города!
[Исправлено: saba, 12.04.2024 - 21:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:31
Спасибо лысому конферансье за объявление
Свободен)
Свободен)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:32
Цитата:
Тоже ради халявной хаты надрываешься?
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2024 - 21:32]
abaika95: Какая милота Завтра ей аким грамоту вручит Послезавтра она станет пресс секом отдела полиции Получит служебную квартиру Вот и всё Работа агента провокатора закончена Можно расходится))
Тоже ради халявной хаты надрываешься?
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2024 - 21:32]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:32
Цитата:
Цитата:
Вам то конечно это только в радость, проклятых украинцев бомбят!
saba:
разрушенные дома в Украине
разрушенные дома в Украине
Цитата:
alex_60:
Вам то конечно это только в радость, проклятых украинцев бомбят!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:40
Цитата:
Давай
У власти сидят совки
Они вышли из коммунистической империи котрая развалилась потомучто народ вместо идеи выбрал джинсы
Конец))
Цитата:
Своё?
У русских свое это территория вокруг Москвы
И то это угорские места
Остальное захваченное
Так что чей бы корове мычать про своё))
Цитата:
Нет
Именно парад
На трибуне немецкий и советский офицеры
Советский офицер довольный
Честь отдает
Улыбается
Товарищи же с нацистами тогда были
Цитата:
А чё мне тут выдумывать сложное?))
СССР союзник Гитлера с 1939 по 1941 год
Факт
Пока Гитлер бомбил Лондон
Сталин посылал ему железо
А в 1943 Сталин плакался почему западные союзники не открывают второй фронт?
Ведь советские солдаты же гибнут!
Вот тогда Черчилль ухмылялся наверно Цитата:
Вожди значит было племя
А раз было племя которые этих вождей не убирало значит все одинаковые с этими вождями
Мао правильно презирал СССР
Цитата:
Русские это больше чем национальность
Тогда почему они в графе нация ставят русские?
Считаю это косяком
Не должно быть тогда их в графе если русские это больше чем нация
Не ставят же в графе нация католик,или мусульманин или футболист а все эти категории больше чем нация
alex_60:
Жана Казахстан. давай поговорим об этом этом
Жана Казахстан. давай поговорим об этом этом
Давай
У власти сидят совки
Они вышли из коммунистической империи котрая развалилась потомучто народ вместо идеи выбрал джинсы
Конец))
Цитата:
таноми52:
Ну, что? Снова да ладом... для бабнюр Не оккупировали, а возвращали своё
Ну, что? Снова да ладом... для бабнюр Не оккупировали, а возвращали своё
Своё?
У русских свое это территория вокруг Москвы
И то это угорские места
Остальное захваченное
Так что чей бы корове мычать про своё))
Цитата:
таноми52:
Не парад, а прохождение покидающих Брест немцев и вхождение в город русских воинов И т.д.
Не парад, а прохождение покидающих Брест немцев и вхождение в город русских воинов И т.д.
Нет
Именно парад
На трибуне немецкий и советский офицеры
Советский офицер довольный
Честь отдает
Улыбается
Товарищи же с нацистами тогда были
Цитата:
таноми52:
Скатился до примитивных "аргументов" бабнюр! Какое убожество!
Скатился до примитивных "аргументов" бабнюр! Какое убожество!
А чё мне тут выдумывать сложное?))
СССР союзник Гитлера с 1939 по 1941 год
Факт
Пока Гитлер бомбил Лондон
Сталин посылал ему железо
А в 1943 Сталин плакался почему западные союзники не открывают второй фронт?
Ведь советские солдаты же гибнут!
Вот тогда Черчилль ухмылялся наверно Цитата:
таноми52:
Не СССР он презирал, а его последних "вождей"!
Не СССР он презирал, а его последних "вождей"!
Вожди значит было племя
А раз было племя которые этих вождей не убирало значит все одинаковые с этими вождями
Мао правильно презирал СССР
Цитата:
таноми52:
потому что русские — это, как говорит президент, больше, чем национальность».
потому что русские — это, как говорит президент, больше, чем национальность».
Русские это больше чем национальность
Тогда почему они в графе нация ставят русские?
Считаю это косяком
Не должно быть тогда их в графе если русские это больше чем нация
Не ставят же в графе нация католик,или мусульманин или футболист а все эти категории больше чем нация
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:42
Цитата:
Нет ради магазина компьютерного
Твой вот отдадут
За даром почти
maxsaf:
Тоже ради халявной хаты надрываешься?
Тоже ради халявной хаты надрываешься?
Нет ради магазина компьютерного
Твой вот отдадут
За даром почти
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:46
Русские это не нация пишет таноми
А кто это тогда?
Те кто живёт в России? Чеченцы русские?
Наврядле,оно им и не надо они себя никогда так не назовут
Русский кто говорит на русском?
Ну вот солдаты ВСУ на русском говорят
И Дудаев говорил
Чё получается русские убивали и убивают русских?
Русский это тот кто думает что он русский?
А если сейчас все таджики в России скажут что они русские, к ним будет иное отношение от местных? Хаты им будут сдавать? Нет
Ну а чё тогда? Русский это тот кто говорит по русски, является славянином и живёт в России
Если все ты говоришь по русски живёшь в России но ты татарин всё не подходишь
Также не подойдёшь если ты русский го говоришь с рождения на немецком
Или ты славянин, говоришь по русски но живёшь в Израиле
Не)
Выпишут их русских тут же)
А кто это тогда?
Те кто живёт в России? Чеченцы русские?
Наврядле,оно им и не надо они себя никогда так не назовут
Русский кто говорит на русском?
Ну вот солдаты ВСУ на русском говорят
И Дудаев говорил
Чё получается русские убивали и убивают русских?
Русский это тот кто думает что он русский?
А если сейчас все таджики в России скажут что они русские, к ним будет иное отношение от местных? Хаты им будут сдавать? Нет
Ну а чё тогда? Русский это тот кто говорит по русски, является славянином и живёт в России
Если все ты говоришь по русски живёшь в России но ты татарин всё не подходишь
Также не подойдёшь если ты русский го говоришь с рождения на немецком
Или ты славянин, говоришь по русски но живёшь в Израиле
Не)
Выпишут их русских тут же)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:54
абайка95, а ты кто по национальности?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:56
абайка95,а тебя в школе обижали?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:57
абайка 95, а ты на сверхурочных?
сколько,в два раза больше чем обычный тариф?
[Исправлено: alex_60, 12.04.2024 - 22:01]
сколько,в два раза больше чем обычный тариф?
[Исправлено: alex_60, 12.04.2024 - 22:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:58
абайка95, а ты сегодня кушал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:58
Цитата:
Ну хоть сам ценники там на казахский переведёшь справишься?))
abaika95:
Нет ради магазина компьютерного Твой вот отдадут За даром почти
Нет ради магазина компьютерного Твой вот отдадут За даром почти
Ну хоть сам ценники там на казахский переведёшь справишься?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:59
абайка95, а как су на русский переводится?
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