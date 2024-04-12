Отправлено: - 20:40

alex_60:

Жана Казахстан. давай поговорим об этом этом

таноми52:

Ну, что? Снова да ладом... для бабнюр Не оккупировали, а возвращали своё

таноми52:

Не парад, а прохождение покидающих Брест немцев и вхождение в город русских воинов И т.д.

таноми52:

Скатился до примитивных "аргументов" бабнюр! Какое убожество!

таноми52:

Не СССР он презирал, а его последних "вождей"!

таноми52:

потому что русские — это, как говорит президент, больше, чем национальность».

Цитата:ДавайУ власти сидят совкиОни вышли из коммунистической империи котрая развалилась потомучто народ вместо идеи выбрал джинсыКонец))Цитата:Своё?У русских свое это территория вокруг МосквыИ то это угорские местаОстальное захваченноеТак что чей бы корове мычать про своё))Цитата:НетИменно парадНа трибуне немецкий и советский офицерыСоветский офицер довольныйЧесть отдаетУлыбаетсяТоварищи же с нацистами тогда былиЦитата:А чё мне тут выдумывать сложное?))СССР союзник Гитлера с 1939 по 1941 годФактПока Гитлер бомбил ЛондонСталин посылал ему железоА в 1943 Сталин плакался почему западные союзники не открывают второй фронт?Ведь советские солдаты же гибнут!Вот тогда Черчилль ухмылялся наверно Цитата:Вожди значит было племяА раз было племя которые этих вождей не убирало значит все одинаковые с этими вождямиМао правильно презирал СССРЦитата:Русские это больше чем национальностьТогда почему они в графе нация ставят русские?Считаю это косякомНе должно быть тогда их в графе если русские это больше чем нацияНе ставят же в графе нация католик,или мусульманин или футболист а все эти категории больше чем нация