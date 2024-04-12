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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:23
#5341
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не употребляйте настойку боярышника.
можете умереть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:26
#5342
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абайка95 выпустили, сейчас писюлькать будет.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:30
#5343
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Цитата:
alex_60:
ссылки, даже на ванючее болото нет

Можно и без ссылок , просто посмотреть No comment по Евроньюс, там можно увидеть Всё, разрушенные дома в Украине , а то и целые города!

[Исправлено: saba, 12.04.2024 - 21:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:31
#5344
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Спасибо лысому конферансье за объявление
Свободен)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:32
#5345
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Цитата:
abaika95: Какая милота Завтра ей аким грамоту вручит Послезавтра она станет пресс секом отдела полиции Получит служебную квартиру Вот и всё Работа агента провокатора закончена Можно расходится))

Тоже ради халявной хаты надрываешься? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.04.2024 - 21:32]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4631
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:32
#5346
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Цитата:
saba:
разрушенные дома в Украине

Цитата:
alex_60:

Вам то конечно это только в радость, проклятых украинцев бомбят!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:40
#5347
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Цитата:
alex_60:
Жана Казахстан. давай поговорим об этом этом

Давай

У власти сидят совки
Они вышли из коммунистической империи котрая развалилась потомучто народ вместо идеи выбрал джинсы
Конец))

Цитата:
таноми52:
Ну, что? Снова да ладом... для бабнюр Не оккупировали, а возвращали своё

Своё?
У русских свое это территория вокруг Москвы
И то это угорские места
Остальное захваченное
Так что чей бы корове мычать про своё))
Цитата:
таноми52:
Не парад, а прохождение покидающих Брест немцев и вхождение в город русских воинов И т.д.

Нет
Именно парад
На трибуне немецкий и советский офицеры
Советский офицер довольный
Честь отдает
Улыбается
Товарищи же с нацистами тогда были
Цитата:
таноми52:
Скатился до примитивных "аргументов" бабнюр! Какое убожество!

А чё мне тут выдумывать сложное?))
СССР союзник Гитлера с 1939 по 1941 год
Факт

Пока Гитлер бомбил Лондон
Сталин посылал ему железо
А в 1943 Сталин плакался почему западные союзники не открывают второй фронт?
Ведь советские солдаты же гибнут!
Вот тогда Черчилль ухмылялся наверно Цитата:
таноми52:
Не СССР он презирал, а его последних "вождей"!

Вожди значит было племя
А раз было племя которые этих вождей не убирало значит все одинаковые с этими вождями
Мао правильно презирал СССР
Цитата:
таноми52:
потому что русские — это, как говорит президент, больше, чем национальность».

Русские это больше чем национальность
Тогда почему они в графе нация ставят русские?
Считаю это косяком
Не должно быть тогда их в графе если русские это больше чем нация
Не ставят же в графе нация католик,или мусульманин или футболист а все эти категории больше чем нация
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:42
#5348
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Цитата:
maxsaf:
Тоже ради халявной хаты надрываешься?

Нет ради магазина компьютерного
Твой вот отдадут
За даром почти
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:46
#5349
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Русские это не нация пишет таноми
А кто это тогда?
Те кто живёт в России? Чеченцы русские?
Наврядле,оно им и не надо они себя никогда так не назовут
Русский кто говорит на русском?
Ну вот солдаты ВСУ на русском говорят
И Дудаев говорил
Чё получается русские убивали и убивают русских?
Русский это тот кто думает что он русский?
А если сейчас все таджики в России скажут что они русские, к ним будет иное отношение от местных? Хаты им будут сдавать? Нет

Ну а чё тогда? Русский это тот кто говорит по русски, является славянином и живёт в России
Если все ты говоришь по русски живёшь в России но ты татарин всё не подходишь
Также не подойдёшь если ты русский го говоришь с рождения на немецком
Или ты славянин, говоришь по русски но живёшь в Израиле
Не)
Выпишут их русских тут же)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:54
#5350
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абайка95, а ты кто по национальности?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:56
#5351
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абайка95,а тебя в школе обижали?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:57
#5352
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абайка 95, а ты на сверхурочных?
сколько,в два раза больше чем обычный тариф?

[Исправлено: alex_60, 12.04.2024 - 22:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:58
#5353
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абайка95, а ты сегодня кушал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22963
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:58
#5354
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Цитата:
abaika95:
Нет ради магазина компьютерного Твой вот отдадут За даром почти

Ну хоть сам ценники там на казахский переведёшь :lol: справишься?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 20:59
#5355
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абайка95, а как су на русский переводится?
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Страница 357 из 358«1...355356357358»
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