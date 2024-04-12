Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:00
Цитата:
Твой кумир что ли? Со слов Бориса Гребенщикова, он вечерний звонарь, мягко говоря, правильно сделали, что запретили 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 18:02]
alex_60:
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
Твой кумир что ли? Со слов Бориса Гребенщикова, он вечерний звонарь, мягко говоря, правильно сделали, что запретили 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 18:02]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:50
Цитата:
Социапаты признали иностранным агентом, выступал тоже против войны в Украине 😂😂😂.
Kairat stayer:
Бориса Гребенщиков
Бориса Гребенщиков
Социапаты признали иностранным агентом, выступал тоже против войны в Украине 😂😂😂.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:55
Цитата:
Мне наплюнуть на мадам Бендецкую, унижающую, якобы, свой народ.
И не патриотка она, а космополитка,с вытекающими отсюда особенностями...
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"
Прям смакуете! Скрытый русофоб?
"Никакая другая страна на планете не подвергалась такому количеству вторжений, нашествий, попыток подчинения, закабаления". Тем не менее, из всех испытаний "рабы" неизменно выходили победителем, сохраняя свою идентичность и целостность на протяжении почти тысячи лет.
Kairat stayer:
Для меня вообще не важно, какая у нее национальная принадлежность. Алла Борисовна Пугачева выступила против вторжения российских войск в суверенну
Для меня вообще не важно, какая у нее национальная принадлежность. Алла Борисовна Пугачева выступила против вторжения российских войск в суверенну
Мне наплюнуть на мадам Бендецкую, унижающую, якобы, свой народ.
И не патриотка она, а космополитка,с вытекающими отсюда особенностями...
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"
Прям смакуете! Скрытый русофоб?
"Никакая другая страна на планете не подвергалась такому количеству вторжений, нашествий, попыток подчинения, закабаления". Тем не менее, из всех испытаний "рабы" неизменно выходили победителем, сохраняя свою идентичность и целостность на протяжении почти тысячи лет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:06
Цитата:
Не надо вешать ярлыки, вторглись в независимую страну, уже военное преступление, уничтажают мирных граждан, то же самое. Все фиксируется, даже если оккупируют всю Украину, санкций снимать не будут. Наоборот будут ужесточать. Условия снятия, выплата репарации и выдача военных преступников и далее цивилизованный путь развития.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:08]
таноми52:
Не надо вешать ярлыки, вторглись в независимую страну, уже военное преступление, уничтажают мирных граждан, то же самое. Все фиксируется, даже если оккупируют всю Украину, санкций снимать не будут. Наоборот будут ужесточать. Условия снятия, выплата репарации и выдача военных преступников и далее цивилизованный путь развития.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:08]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:13
Цитата:
Независимость была со сноской, маленькая такая звёздочка, и там текст мелким шрифтом, который обычно не читают, а потом жалеют.
Kairat stayer:
вторглись в независимую страну,
вторглись в независимую страну,
Независимость была со сноской, маленькая такая звёздочка, и там текст мелким шрифтом, который обычно не читают, а потом жалеют.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:16
Цитата:
Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.
Kairat stayer:
даже если оккупируют всю Украину,
даже если оккупируют всю Украину,
Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:17
Цитата:
Цитировал и буду далее, зачем кого-то осуждать. Алла Борисовна, Борис Борисович, могли вести себя как холопы, выступать с концертами на просторах необьятной страны и жить припеваюче и купаться в роскоши, авторитета было достаточно, как многие артисты. Будем наблюдать, благо единое информационное поле.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:18]
таноми52:
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"
Цитировал и буду далее, зачем кого-то осуждать. Алла Борисовна, Борис Борисович, могли вести себя как холопы, выступать с концертами на просторах необьятной страны и жить припеваюче и купаться в роскоши, авторитета было достаточно, как многие артисты. Будем наблюдать, благо единое информационное поле.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:18]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:30
Цитата:
Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов
maxsaf:
Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.
Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.
Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 19:02
Цитата:
Я не совсем понимаю, какой смысл демилитаризировать Украину целиком, при этом настроив против себя всю Прибалтику и вооружив ее до зубов?
Kairat stayer:
Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов
Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов
Я не совсем понимаю, какой смысл демилитаризировать Украину целиком, при этом настроив против себя всю Прибалтику и вооружив ее до зубов?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать