Отправлено: - 17:55

Kairat stayer:

Для меня вообще не важно, какая у нее национальная принадлежность. Алла Борисовна Пугачева выступила против вторжения российских войск в суверенну

Цитата:Мне наплюнуть на мадам Бендецкую, унижающую, якобы, свой народ.И не патриотка она, а космополитка,с вытекающими отсюда особенностями...Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"Прям смакуете! Скрытый русофоб?"Никакая другая страна на планете не подвергалась такому количеству вторжений, нашествий, попыток подчинения, закабаления". Тем не менее, из всех испытаний "рабы" неизменно выходили победителем, сохраняя свою идентичность и целостность на протяжении почти тысячи лет.