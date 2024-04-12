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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:00
#5326
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Цитата:
alex_60:
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?


Твой кумир что ли? Со слов Бориса Гребенщикова, он вечерний звонарь, мягко говоря, правильно сделали, что запретили 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 18:02]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:50
#5327
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Цитата:
Kairat stayer:
Бориса Гребенщиков


Социапаты признали иностранным агентом, выступал тоже против войны в Украине 😂😂😂.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 17:55
#5328
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Цитата:
Kairat stayer:
Для меня вообще не важно, какая у нее национальная принадлежность. Алла Борисовна Пугачева выступила против вторжения российских войск в суверенну


Мне наплюнуть на мадам Бендецкую, унижающую, якобы, свой народ.
И не патриотка она, а космополитка,с вытекающими отсюда особенностями...
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"
Прям смакуете! Скрытый русофоб?
"Никакая другая страна на планете не подвергалась такому количеству вторжений, нашествий, попыток подчинения, закабаления". Тем не менее, из всех испытаний "рабы" неизменно выходили победителем, сохраняя свою идентичность и целостность на протяжении почти тысячи лет.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:06
#5329
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Цитата:
таноми52:


Не надо вешать ярлыки, вторглись в независимую страну, уже военное преступление, уничтажают мирных граждан, то же самое. Все фиксируется, даже если оккупируют всю Украину, санкций снимать не будут. Наоборот будут ужесточать. Условия снятия, выплата репарации и выдача военных преступников и далее цивилизованный путь развития.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:13
#5330
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Цитата:
Kairat stayer:
вторглись в независимую страну,

Независимость была со сноской, маленькая такая звёздочка, и там текст мелким шрифтом, который обычно не читают, а потом жалеют.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:16
#5331
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Цитата:
Kairat stayer:
даже если оккупируют всю Украину,

Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:17
#5332
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Цитата:
таноми52:
Речь была о Вас, о том, что уж очень Вам нравится цитировать не её слова с осуждением, а именно о "холопах" и "рабах"


Цитировал и буду далее, зачем кого-то осуждать. Алла Борисовна, Борис Борисович, могли вести себя как холопы, выступать с концертами на просторах необьятной страны и жить припеваюче и купаться в роскоши, авторитета было достаточно, как многие артисты. Будем наблюдать, благо единое информационное поле.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 19:18]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5360
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 18:30
#5333
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Цитата:
maxsaf:
Ну это наврятли, запад - зачем он нужен.


Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 19:02
#5334
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Цитата:
Kairat stayer:
Даже не знаю, какой вариант лучше. Войдут в НАТО. будут непримиримыми врагами. Вариант, типа демилитизировать и не иметь войска, скорее всего, не пройдёт. Санкций снимать не будут и. т. д. На Западе и США политики ведь соображают, живут и придерживаются цивилизованных законов

Я не совсем понимаю, какой смысл демилитаризировать Украину целиком, при этом настроив против себя всю Прибалтику и вооружив ее до зубов?
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