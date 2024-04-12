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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 15:59
#5311
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В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглашения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 17:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:03
#5312
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Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглащения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.


ссылки, даже на ванючее болото нет,
значит КАйрат бегун просто брешет. как обычно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:05
#5313
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Цитата:
alex_60:
таноми52: Какое убожество! а за это вас забанят навечно.


здравый смысл видать сработал.
по определению ГР,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:08
#5314
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Цитата:
Kairat stayer:
выклалываю,


что за зверь
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:13
#5315
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Цитата:
alex_60:
что за зверь


С помощью телефона печатаю.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:15
#5316
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Мировые новости:

Председатель Си Цзиньпин, с официальным визитом посетит Казахстан в июле 2024 года.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:17
#5317
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Р. Т. Эрдоган 9 мая 2024 года посетит с визитом США.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:19
#5318
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Передачи пропагандиста Соловьева, в Армении транслировать запретили, внутренние дела.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37637
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:22
#5319
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С днем космонавтики.
Замученный до смерти Королев коммунистами


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:24
#5320
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Из болота информацмя была, что Харковь, хотят бомбить. Упустили отдельные товарищи, скорее всего, врачи обход осуществляли 😂😂😂.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:40
#5321
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Цитата:
Kairat stayer:
С помощью телефона печатаю.


ты это себе говори и не позорься.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:43
#5322
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Цитата:
Kairat stayer:
Р. Т. Эрдоган 9 мая 2024 года посетит с визитом США.


а тебе то что.
Конюх Серик пасет отару баранов.
об этом надо писать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:44
#5323
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Цитата:
Kairat stayer:
Передачи пропагандиста Соловьева, в Армении транслировать запретили, внутренние дела.


а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:45
#5324
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Цитата:
Kairat stayer:
Из болота информацмя была,


как пахнет?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5356
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:54
#5325
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Цитата:
alex_60:
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?


Турция наш союзник, совместные военные учения в текушем году запланированы. Так же с северными и южными соседями будем проводить.

Посмотрим Армения примет участие в учениях в рамках ОДКБ или нет. На Запад смотрят, их право, Франция им покравительствует.
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