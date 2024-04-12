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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 15:59
В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглашения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 17:03]
[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 17:03]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:03
Цитата:
ссылки, даже на ванючее болото нет,
значит КАйрат бегун просто брешет. как обычно.
Kairat stayer:
В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглащения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.
В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглащения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.
ссылки, даже на ванючее болото нет,
значит КАйрат бегун просто брешет. как обычно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:05
Цитата:
здравый смысл видать сработал.
по определению ГР,
alex_60:
таноми52: Какое убожество! а за это вас забанят навечно.
таноми52: Какое убожество! а за это вас забанят навечно.
здравый смысл видать сработал.
по определению ГР,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:08
Цитата:
что за зверь
Kairat stayer:
выклалываю,
выклалываю,
что за зверь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:13
Цитата:
С помощью телефона печатаю.
alex_60:
что за зверь
что за зверь
С помощью телефона печатаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:15
Мировые новости:
Председатель Си Цзиньпин, с официальным визитом посетит Казахстан в июле 2024 года.
Председатель Си Цзиньпин, с официальным визитом посетит Казахстан в июле 2024 года.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:17
Р. Т. Эрдоган 9 мая 2024 года посетит с визитом США.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:19
Передачи пропагандиста Соловьева, в Армении транслировать запретили, внутренние дела.
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(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:22
С днем космонавтики.
Замученный до смерти Королев коммунистами
Замученный до смерти Королев коммунистами
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:24
Из болота информацмя была, что Харковь, хотят бомбить. Упустили отдельные товарищи, скорее всего, врачи обход осуществляли 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:40
Цитата:
ты это себе говори и не позорься.
Kairat stayer:
С помощью телефона печатаю.
С помощью телефона печатаю.
ты это себе говори и не позорься.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:43
Цитата:
а тебе то что.
Конюх Серик пасет отару баранов.
об этом надо писать.
Kairat stayer:
Р. Т. Эрдоган 9 мая 2024 года посетит с визитом США.
Р. Т. Эрдоган 9 мая 2024 года посетит с визитом США.
а тебе то что.
Конюх Серик пасет отару баранов.
об этом надо писать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:44
Цитата:
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
Kairat stayer:
Передачи пропагандиста Соловьева, в Армении транслировать запретили, внутренние дела.
Передачи пропагандиста Соловьева, в Армении транслировать запретили, внутренние дела.
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:45
Цитата:
как пахнет?
Kairat stayer:
Из болота информацмя была,
Из болота информацмя была,
как пахнет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 16:54
Цитата:
Турция наш союзник, совместные военные учения в текушем году запланированы. Так же с северными и южными соседями будем проводить.
Посмотрим Армения примет участие в учениях в рамках ОДКБ или нет. На Запад смотрят, их право, Франция им покравительствует.
alex_60:
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
а тебе какое дело, в чем у тебя вопрос то?
Турция наш союзник, совместные военные учения в текушем году запланированы. Так же с северными и южными соседями будем проводить.
Посмотрим Армения примет участие в учениях в рамках ОДКБ или нет. На Запад смотрят, их право, Франция им покравительствует.
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