Отправлено: - 16:03

Kairat stayer:

В настоящее время, в Украине стираются целые города с лица земли. Боеголовка не спрашивает, какой ты национальности, каких убеждений придерживаешься, погибают представители разных этносов, в том числе кроме военных и мирные жители. Осуществляется геноцид граждан проживаюших в Украине, есть международные соглащения, договора их нужно исполнять. Агрессия порождает агрессию, победителей не будет, война может длится долгое время.

Цитата:ссылки, даже на ванючее болото нет,значит КАйрат бегун просто брешет. как обычно.