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≡ За накручивание цен на продукты в затопленных регионах несколько предпринимателей получили штрафы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48978
За накручивание цен на продукты в затопленных регионах несколько предпринимателей получили штрафы
Отправлено: 12.04.24 - 13:07
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Министерство торговли вместе с акиматами и региональными СПК проверяют торговые объекты на наличие запасов продовольственных товаров. Они разъясняют необходимость сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20785
Re: За накручивание цен на продукты в затопленных регионах...
Отправлено: 12.04.24 - 13:07
#1
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список бы по Кустанаю и Тобылу.
для информации.
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