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≡ Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты населения РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48978
Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты населения РК
Отправлено: 12.04.24 - 11:53
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Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен и размещен на портале "Открытые НПА" проект приказа "О переносе дня отдыха в 2024 году". Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы, 4 мая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37636
Re: Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты...
Отправлено: 12.04.24 - 11:53
#1
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А смысл то какой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15641
Re: Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты...
Отправлено: 12.04.24 - 12:10
#2
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10 бы тоже уже сделали выходным перенеся работу на воскресенье 5 мая
а то эта пятинца ни к селу не к городу и по любому большинство начнут отпрашиваться и отгулы брать
а так со вторника вся неделя
тепло
шашлыки
у кого дача уже начнется
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20785
Re: Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты...
Отправлено: 12.04.24 - 13:03
#3
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Цитата:
abaika95:
10 бы тоже уже сделали выходным перенеся работу на воскресенье 5 мая


какую работу?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20785
Re: Перенести день отдыха в мае предлагает минтруда и соцзащиты...
Отправлено: 12.04.24 - 13:05
#4
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Цитата:
abaika95:
а то эта пятинца ни к селу не к городу


пятинца, это что за зверь?
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