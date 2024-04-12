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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:29
#5266
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Цитата:
abaika95:
Так россияне его первым же сдадут

У них сейчас так Увидел где оскорбляют царя надо сдать Иначе тебя потом сдадут что ты видел нарушение и не сигнализировал Там ща строго


А как по другому, кругом внешние враги, еще и свои внутренние четвероногие мыши протачивают дамбы и.т.д.

Любимица сотни миллионов граждан, разных поколении, которые с пеленок росли слушая ее песни, Алла Борисовна Пугачева, ранее точно приметила, что были холопами, стали рабами 😂😂😂. Как бы, крепостное право не ввели
:-o :-o :-o.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:32
#5267
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Цитата:
Kairat stayer:
ссылаясь на авторитетных и настоящих экспертов.


а да, американские.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:33
#5268
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Цитата:
abaika95:
Так вот Ответь


на те же грабли?
как там со лбом?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:34
#5269
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Цитата:
abaika95:
alex_60: у тебя норм? справка есть? Справка выдана 11.04.2024 О том что у Макса не работает терпелка


а ,ты по руски не понимай.
справку свою давай.а то а домой поедешь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:35
#5270
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Мы есть Русские!

take screen shot
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:36
#5271
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Цитата:
abaika95:
Для тугодумов надо раз 100 повторять


когда бред несешь, можно и 1000.
все равно все в корзину.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:36
#5272
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Цитата:
abaika95:
А ты тут причем?


интересуюсь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:37
#5273
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Так теперь будет называть себя Русский мир
Даст ист Фантастиш!


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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:38
#5274
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Цитата:
abaika95:
Kairat stayer: Хорошо, что у нас, институт доносов не развит, за исключением отдельных форумчан Так россияне его первым же сдадут


ну вот , заложил члена .
а говорил один ,совсем один.
.шайка у вас тут.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:38
#5275
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Цитата:
таноми52:
Значит, СССР, так сказать, должен был быть тогдашней матерью Терезой?

да именно
нам же сейчас россия везде рассказывает что ссср и был матерью терезой вечно воюющей с фашизмом))
а оказывается немного нет
Цитата:
таноми52:
Единственной страной, проникшейся "праведным" гневом и принесшим в жертву свои интересы ради этой праведности?

именно так
Цитата:
таноми52:
Это же вы все финансировали. Без банковской системы ничего бы не состоялось".

американцы финансировали
ссср стратегические продукты посылал и договора подписывал о дружбе после которых делил земли
англичане и французы чехославакию сдали
и? Цитата:
таноми52:
Когда появилась нацистская партия, американцы дали один миллион долларов, по сегодняшним деньгам это 10 миллиардов, англичане дали один миллиард фунтов, это, условно говоря, 20 миллиардов.На эти средства строились пушки, танки, самолеты, убившие миллионы человек

а железо и сырье на эти пушки и танки дал ссср))
все молодцы) Цитата:
таноми52:
Но в страну шли не только финансы, но и военные технологии.

а еще обучение

гудериан учился в ссср танками рулить потому что в германии это было запрещено после первой мировой войны
интересно правда?) Цитата:
таноми52:
За все время войны не был потоплен ни один американский танкер, потому что топливо, которое они возили, использовалось Luftwaffe.

американцы молодцы
а ссср торгуя с германией потом еще и получил своим же железом по себе же
Цитата:
таноми52:
Или ты треплешь здесь что попало, только бы за тобой осталось последнее слово?

я привожу факты
ссср сотрудничал с нацисткой германией
и ниче
деньги не пахли тогда получается?
вроде коммунисты сидели у власти а не грязные капиталисты а всеровно железо шло нацистам) Цитата:
таноми52:
"Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны

отличная фраза

в ней весь СССР
мы строим коммунизьм и воюем с капитализмом
но когда очень надо
мы завем капиталистов к себе строить заводы
и капиталистам-фашистам потом сырье гоним на будущую войну
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:39
#5276
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Цитата:
abaika95:
Там ща строго


бойся, бойся.
утюг в Челябинске конфискуют.
розетку хоть починил у него?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:40
#5277
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Цитата:
alex_60:
на те же грабли? как там со лбом?

нормально
спасибо что спросил
твой как после стенки?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:41
#5278
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Цитата:
alex_60:
когда бред несешь, можно и 1000. все равно все в корзину.

повтори еще раз) Цитата:
alex_60:
а ,ты по руски не понимай. справку свою давай.а то а домой поедешь.

опять играешь в НКВДшника?))
в космонавтов седня надо
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20767
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:41
#5279
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Цитата:
таноми52:
Или ты треплешь здесь что попало, только бы за тобой осталось последнее слово? Фи!


будьте снисходительнее к нему.
кушать то человеку надо.
ипотеки по микроволновке закрывать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 11:43
#5280
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Цитата:
alex_60:
бойся, бойся. утюг в Челябинске конфискуют. розетку хоть починил у него?

надо сьездить проверить

предупреди своих подчиненных на границе
телефон в гугле надеюсь найдешь пограничных войск
тока чтоб точно им позвонил и представился)
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