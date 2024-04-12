Отправлено: - 11:38

таноми52:

Значит, СССР, так сказать, должен был быть тогдашней матерью Терезой?

таноми52:

Единственной страной, проникшейся "праведным" гневом и принесшим в жертву свои интересы ради этой праведности?

таноми52:

Это же вы все финансировали. Без банковской системы ничего бы не состоялось".

таноми52:

Когда появилась нацистская партия, американцы дали один миллион долларов, по сегодняшним деньгам это 10 миллиардов, англичане дали один миллиард фунтов, это, условно говоря, 20 миллиардов.На эти средства строились пушки, танки, самолеты, убившие миллионы человек

таноми52:

Но в страну шли не только финансы, но и военные технологии.

таноми52:

За все время войны не был потоплен ни один американский танкер, потому что топливо, которое они возили, использовалось Luftwaffe.

таноми52:

Или ты треплешь здесь что попало, только бы за тобой осталось последнее слово?

таноми52:

"Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны

Цитата:да именнонам же сейчас россия везде рассказывает что ссср и был матерью терезой вечно воюющей с фашизмом))а оказывается немного нетЦитата:именно такЦитата:американцы финансировалиссср стратегические продукты посылал и договора подписывал о дружбе после которых делил землиангличане и французы чехославакию сдалии? Цитата:а железо и сырье на эти пушки и танки дал ссср))все молодцы) Цитата:а еще обучениегудериан учился в ссср танками рулить потому что в германии это было запрещено после первой мировой войныинтересно правда?) Цитата:американцы молодцыа ссср торгуя с германией потом еще и получил своим же железом по себе жеЦитата:я привожу фактыссср сотрудничал с нацисткой германиейи ничеденьги не пахли тогда получается?вроде коммунисты сидели у власти а не грязные капиталисты а всеровно железо шло нацистам) Цитата:отличная фразав ней весь СССРмы строим коммунизьм и воюем с капитализмомно когда очень надомы завем капиталистов к себе строить заводыи капиталистам-фашистам потом сырье гоним на будущую войну