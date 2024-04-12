У них сейчас так Увидел где оскорбляют царя надо сдать Иначе тебя потом сдадут что ты видел нарушение и не сигнализировал Там ща строго
А как по другому, кругом внешние враги, еще и свои внутренние четвероногие мыши протачивают дамбы и.т.д.
Любимица сотни миллионов граждан, разных поколении, которые с пеленок росли слушая ее песни, Алла Борисовна Пугачева, ранее точно приметила, что были холопами, стали рабами 😂😂😂. Как бы, крепостное право не ввели .
таноми52: Значит, СССР, так сказать, должен был быть тогдашней матерью Терезой?
да именно нам же сейчас россия везде рассказывает что ссср и был матерью терезой вечно воюющей с фашизмом)) а оказывается немного нет Цитата:
таноми52: Единственной страной, проникшейся "праведным" гневом и принесшим в жертву свои интересы ради этой праведности?
именно так Цитата:
таноми52: Это же вы все финансировали. Без банковской системы ничего бы не состоялось".
американцы финансировали ссср стратегические продукты посылал и договора подписывал о дружбе после которых делил земли англичане и французы чехославакию сдали и? Цитата:
таноми52: Когда появилась нацистская партия, американцы дали один миллион долларов, по сегодняшним деньгам это 10 миллиардов, англичане дали один миллиард фунтов, это, условно говоря, 20 миллиардов.На эти средства строились пушки, танки, самолеты, убившие миллионы человек
а железо и сырье на эти пушки и танки дал ссср)) все молодцы) Цитата:
таноми52: Но в страну шли не только финансы, но и военные технологии.
а еще обучение
гудериан учился в ссср танками рулить потому что в германии это было запрещено после первой мировой войны интересно правда?) Цитата:
таноми52: За все время войны не был потоплен ни один американский танкер, потому что топливо, которое они возили, использовалось Luftwaffe.
американцы молодцы а ссср торгуя с германией потом еще и получил своим же железом по себе же Цитата:
таноми52: Или ты треплешь здесь что попало, только бы за тобой осталось последнее слово?
я привожу факты ссср сотрудничал с нацисткой германией и ниче деньги не пахли тогда получается? вроде коммунисты сидели у власти а не грязные капиталисты а всеровно железо шло нацистам) Цитата:
таноми52: "Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны
отличная фраза
в ней весь СССР мы строим коммунизьм и воюем с капитализмом но когда очень надо мы завем капиталистов к себе строить заводы и капиталистам-фашистам потом сырье гоним на будущую войну
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