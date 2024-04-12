Отправлено: - 08:15

YESNO:

Да Сталин там тоже что то продавал Гитлеру . Да ? Или нет ?

Цитата:Был открыт кредит и были поставки в рамках этого кредита. Германия поставила в СССР значительно больший объем продукции чем встречные поставки из СССР. Так, только оборудования для полнокомплектных авиазаводов на цельных 10 штук. Станки, радиоаппаратура, химия, технологии, образцы новейшей военной техники, горное оборудование и прочее.Поворотные устройства башен наших танков точили на немецком оборудованииГитлер допускал поставки в СССР оборудования и заводов с расчетом получить все это в готовом и рабочем состоянии вместе с обученными рабочими.СССР в ответ осуществлял поставки руды железа, пшеницы, нефти, рыбьего пузыря, куриных перьев...На 22 июня 1941-го СССР даже чуток больше поставил в деньгах. Но СССР получал из Германии в ответ не сырье, а станки и технологии. Гудериан, например, завидовал мощному прессу на одном из советских заводов для гнутья листов стали, поставленного Германией в рамках данного соглашения. В Германии такого пресса не было!