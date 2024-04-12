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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 08:15
#5236
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Цитата:
YESNO:
Да Сталин там тоже что то продавал Гитлеру . Да ? Или нет ?


Был открыт кредит и были поставки в рамках этого кредита. Германия поставила в СССР значительно больший объем продукции чем встречные поставки из СССР. Так, только оборудования для полнокомплектных авиазаводов на цельных 10 штук. Станки, радиоаппаратура, химия, технологии, образцы новейшей военной техники, горное оборудование и прочее.
Поворотные устройства башен наших танков точили на немецком оборудовании
Гитлер допускал поставки в СССР оборудования и заводов с расчетом получить все это в готовом и рабочем состоянии вместе с обученными рабочими.
СССР в ответ осуществлял поставки руды железа, пшеницы, нефти, рыбьего пузыря, куриных перьев...
На 22 июня 1941-го СССР даже чуток больше поставил в деньгах. Но СССР получал из Германии в ответ не сырье, а станки и технологии. Гудериан, например, завидовал мощному прессу на одном из советских заводов для гнутья листов стали, поставленного Германией в рамках данного соглашения. В Германии такого пресса не было!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 08:16
#5237
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Цитата:
Карачун:
полезным и применимым в быту?


При умелом применении в мирных целях ( есть такое крылатое выражение из советской истории - мирное служение атома) этих изобретении и открытии- практически всё служит в народном хозяйстве ( где то читал что принцип работы АК-47 применили для конвейерной штамповки мелких узлов бытовой техники).
Я это к тому что: - наука и её прикладное применение в России не отстаёт от мирового уровня, как бы мы критически не относились к действиям её руководства.
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