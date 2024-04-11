НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Провести месяц общегородских субботников призвал аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48973
Провести месяц общегородских субботников призвал аким Костаная
Отправлено: 11.04.24 - 13:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» стартует на всей территории Костаная сегодня, 11 апреля, в 14.00. Продлится она до 11 мая. Вывоз собранного мусора будет осуществляться коммунальными службами бесплатно.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Re: Провести месяц общегородских субботников призвал аким...
Отправлено: 11.04.24 - 13:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, аж два раза..
Как чуть что, так народ помоги, а как повышать цены на все, на свет, на отопление, воду заставили экономить, на хлеб, и тд, так мы по раздельности с властями.
Если кто то себя считает лохом, пусть бегает и помогает такой власти..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Провести месяц общегородских субботников призвал аким...
Отправлено: 11.04.24 - 23:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Аким твоего ребенка на руках держал . А теперь аким плохой ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Провести месяц общегородских субботников призвал аким Костаная
Отправлено: 12.04.24 - 07:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Аким твоего ребенка на руках держал . А теперь аким плохой ?

При чем тут аким?
Я про пахарей ничего не говорю.
Я про власть в целом.
Аким запретил водой пользоваться, или занимается повышением цен?
Этим занимается верхушка президента, его команда, и всякие те, что принимают такие законы.
У вас вот вас кто отправляет на войну, мэры что ли мелких городишек?

[Исправлено: 111, 12.04.2024 - 08:47]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS