Re: Провести месяц общегородских субботников призвал аким...

Отправлено: - 13:54

Ога, аж два раза..

Как чуть что, так народ помоги, а как повышать цены на все, на свет, на отопление, воду заставили экономить, на хлеб, и тд, так мы по раздельности с властями.

Если кто то себя считает лохом, пусть бегает и помогает такой власти..