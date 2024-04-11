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alex_60:

неправы. про не этот раз.

Цитата:Я не про экономику: - Россия - она всегда останется Россией, даже если и проиграет Западу( война с Украиной- это по существу - война с Западом) : - всё таки - это 1/6 часть света и с этим надо ВСЕГДА считаться.Она - самодостаточная страна- в ней есть всё, может не будет на какое то время фуагры, заплесневелых вонючих сыров, мерседесов и западных технологии, но ей это в принципе и не нужно( было бы кусок сала и бутылка водки) :- при желании и острой необходимости( не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова) они могут и приспособиться и сами воспроизвести эти технологии( подъём и доминирование с/х в условиях санкции) , единственное: - эти так называемые русские политэлиты и селибриты ( начиная с детей Путина и кончая детьми Лаврова и прочих маршалов от МЧС) которые НИКОГДА не разорвут ниточки связывающие их и их детей с этим самым Западом- и при этом у них это не считается ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ русских интересов.Я про нравственность и моральную сторону: - Русь, Россия - всегда славилась своей духовностью, приверженностью в православному миру, её ценностей и всегда стояла на страже их интересов, помогала им и экономически и морально и была защитницей славян в мире.Теперь после того как она фактически вонзила нож в спину брата-славянина, репутационность её в этом плане - пала и пала очень низко и теперь закардонные братушки- десять раз подумают прежде чем что то затевать совместное Россией.