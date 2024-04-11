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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:43
#5221
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Цитата:
111:
только пришел и не понял,


ну а я то тут причем?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:44
#5222
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Цитата:
111:
Исправил свой коммент, который прозвучал резко по отношению к тебе, потому что вспомнил, это как то бывает, и у меня так же было


а, понятно.
спасибо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:46
#5223
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Цитата:
alex_60:
ну а я то тут причем?

Ты же бегаешь, откуда небо, зачем оно тут..
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.
Все же лучше, чем за тобой гоняться и спрашивать, зачем ты меня туда вставил.
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.
-Зашем картинка, зашэм,...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:15
#5224
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Цитата:
alex_60:
111: Зачем приписывать мне то, чего я не говорил?


А куда этот твой пост делся?
Почему исчез из ветки?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:16
#5225
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Цитата:
111:
Ты же бегаешь,


Куда я бегаю?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:17
#5226
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Цитата:
111:
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.


Кому ты сказал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:19
#5227
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Цитата:
111:
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.


То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком?
Пост то с вопросом исчез.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:34
#5228
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Цитата:
alex_60:
То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком? Пост то с вопросом исчез.

Я его исправил, целиком удалить, если, поставить просто точку, модеры могут удалить, приходится что то туда пихать, в этом случае пихнул картинку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:35
#5229
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Цитата:
alex_60:
Кому ты сказал?

Твоему заокеанскому другу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37630
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:36
#5230
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Цитата:
alex_60:
куда этот твой пост делся? Почему исчез из ветки?

Стоит

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20749
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 23:55
#5231
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Кайрат спит, я за него сообщу
//Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты в 12:12 по московскому времени, после того как «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6183
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 00:05
#5232
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Цитата:
alex_60:
неправы. про не этот раз.


Я не про экономику: - Россия - она всегда останется Россией, даже если и проиграет Западу( война с Украиной- это по существу - война с Западом) : - всё таки - это 1/6 часть света и с этим надо ВСЕГДА считаться.

Она - самодостаточная страна- в ней есть всё, может не будет на какое то время фуагры, заплесневелых вонючих сыров, мерседесов и западных технологии, но ей это в принципе и не нужно( было бы кусок сала и бутылка водки) :- при желании и острой необходимости( не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова) они могут и приспособиться и сами воспроизвести эти технологии( подъём и доминирование с/х в условиях санкции) , единственное: - эти так называемые русские политэлиты и селибриты ( начиная с детей Путина и кончая детьми Лаврова и прочих маршалов от МЧС) которые НИКОГДА не разорвут ниточки связывающие их и их детей с этим самым Западом- и при этом у них это не считается ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ русских интересов.

Я про нравственность и моральную сторону: - Русь, Россия - всегда славилась своей духовностью, приверженностью в православному миру, её ценностей и всегда стояла на страже их интересов, помогала им и экономически и морально и была защитницей славян в мире.
Теперь после того как она фактически вонзила нож в спину брата-славянина, репутационность её в этом плане - пала и пала очень низко и теперь закардонные братушки- десять раз подумают прежде чем что то затевать совместное Россией.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 06:07
#5233
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Цитата:
ACROS:
не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова

что из перечисленного является полезным и применимым в быту?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 07:06
#5234
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Всем доброго утра и хорошего дня, сказочникам желаю прозрения!

Да уж, отдельные пациенты насмотревшись пропаганды буйствуют, видимо весеннее обострение.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5342
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 07:16
#5235
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В феврале 2024 года экс-начальник Генштаба России и бывший заместитель секретаря Совбеза генерал армии Юрий Балуевский признал преимущество артиллерии НАТО. Настоящие эксперты отмечают, если не будет мирных переговоров, тогда война в текущем году не закончится, будем наблюдать далее.

Отдельные грамотеи конечно не в курсе, они знают больше чем профессионалы и в экономике разбираются, также геополитике, вооружений и.т.д. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и по оружию эрудит, и в геополитике эксперт, и в экономике знаток, и всяких сутрах искусный спец, и в истории профессор, и на форуме диванный молоток! 8-) 8-) 8-) .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 12.04.2024 - 08:20]
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