Ты же бегаешь, откуда небо, зачем оно тут.. Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку. Все же лучше, чем за тобой гоняться и спрашивать, зачем ты меня туда вставил. Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно. -Зашем картинка, зашэм,...
Кайрат спит, я за него сообщу //Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты в 12:12 по московскому времени, после того как «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.
Я не про экономику: - Россия - она всегда останется Россией, даже если и проиграет Западу( война с Украиной- это по существу - война с Западом) : - всё таки - это 1/6 часть света и с этим надо ВСЕГДА считаться.
Она - самодостаточная страна- в ней есть всё, может не будет на какое то время фуагры, заплесневелых вонючих сыров, мерседесов и западных технологии, но ей это в принципе и не нужно( было бы кусок сала и бутылка водки) :- при желании и острой необходимости( не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова) они могут и приспособиться и сами воспроизвести эти технологии( подъём и доминирование с/х в условиях санкции) , единственное: - эти так называемые русские политэлиты и селибриты ( начиная с детей Путина и кончая детьми Лаврова и прочих маршалов от МЧС) которые НИКОГДА не разорвут ниточки связывающие их и их детей с этим самым Западом- и при этом у них это не считается ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ русских интересов.
Я про нравственность и моральную сторону: - Русь, Россия - всегда славилась своей духовностью, приверженностью в православному миру, её ценностей и всегда стояла на страже их интересов, помогала им и экономически и морально и была защитницей славян в мире. Теперь после того как она фактически вонзила нож в спину брата-славянина, репутационность её в этом плане - пала и пала очень низко и теперь закардонные братушки- десять раз подумают прежде чем что то затевать совместное Россией.
В феврале 2024 года экс-начальник Генштаба России и бывший заместитель секретаря Совбеза генерал армии Юрий Балуевский признал преимущество артиллерии НАТО. Настоящие эксперты отмечают, если не будет мирных переговоров, тогда война в текущем году не закончится, будем наблюдать далее.
Отдельные грамотеи конечно не в курсе, они знают больше чем профессионалы и в экономике разбираются, также геополитике, вооружений и.т.д. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и по оружию эрудит, и в геополитике эксперт, и в экономике знаток, и всяких сутрах искусный спец, и в истории профессор, и на форуме диванный молоток! .
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