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≡ "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело об убийстве возле бара James Bond рассмотрел апелляционный суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48973
"И принести официальные извинения Фоминых" - Дело об убийстве возле бара James Bond рассмотрел апелляционный суд в Костанае
Отправлено: 12.04.24 - 03:21
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Суд первой инстанции оправдал Фоминых 12 февраля, сообщив, что "имела место необходимая самооборона". Сторона потерпевших подала апелляционную жалобу, которую коллегия судей рассмотрела сегодня, 11 апреля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6839
Re: "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело...
Отправлено: 12.04.24 - 03:21
#1
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Фоминых мог вызвать полицию, а не ввязываться в драку и
Только не это. Когда на меня с помощником напали толпа наркоманов,охрана стояла и ничего не предприняла,тогда полисмены забрали одного из дебоширов и через час выпустила обратно. На мое заявление,рекомендовали самостоятельно обратиться в суд. При этом мой помощник был избит,да и мне тоже досталась
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14468
Re: "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело...
Отправлено: 12.04.24 - 04:13
#2
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Оба неправы. Один в неадекватном состоянии пытался что то доказать. Второй понятно что хотел угомонить погибшего. Драка в любом случаи не равная. Трезвый с пьяным. Надо было все же полицию вызывать. Ну Незнаю. Обоих жаль. Суд решит че делать в такой ситуации.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14468
Re: "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело...
Отправлено: 12.04.24 - 04:37
#3
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Навеило. Актау. Было лет много назад. Я номер снимал в санатории чайка. Прям напротив моря. Я там продавал коече. Денег полный шкаф в номере. Ну а че я молодой хотелось по фестивалить. Пошёл в местный кабак. Накидался сильно тут какие то местные меня при ревновали что девчата все ко мне присели за стол. Тут короче меня, вызвали на разборки. И видя такую ситуацию местный парень, ну грозный на вид всех разогнал. А мне посоветовал иди в номер со своей вон та в тебя влюбилась. Я с ней и пошёл. Потом она ко мне ещё неделю приходила. Был прям очень сильно пьян)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
578
Re: "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело...
Отправлено: 12.04.24 - 07:53
#4
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раз выпил-веди себя спокойно не нарывайся на конфликты. А тут в жопе геройство заиграло, тем более на начало драки нападавших было больше. Все правильно решил суд.Пьянь нужно ставить на место, а не пресмыкаться перед ними.
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