Re: "И принести официальные извинения Фоминых" - Дело...

Отправлено: - 04:37

Навеило. Актау. Было лет много назад. Я номер снимал в санатории чайка. Прям напротив моря. Я там продавал коече. Денег полный шкаф в номере. Ну а че я молодой хотелось по фестивалить. Пошёл в местный кабак. Накидался сильно тут какие то местные меня при ревновали что девчата все ко мне присели за стол. Тут короче меня, вызвали на разборки. И видя такую ситуацию местный парень, ну грозный на вид всех разогнал. А мне посоветовал иди в номер со своей вон та в тебя влюбилась. Я с ней и пошёл. Потом она ко мне ещё неделю приходила. Был прям очень сильно пьян)