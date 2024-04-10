Отправлено: - 22:12

abaika95:

там боятся как черт ладана

Цитата:эти люди вообще не могут существовать вне состояния страха, и страха конкретизированного. в этом состоянии все просто: не нужно размышлять, выстраивать четкую и целостную картину мира, поведение структурировано, и самое главное такое состояние снимает персональную ответственность в первую очередь за собственную жизнь. дескать "...ну что можно спрашивать с человека когда ему страшно?".и когда бояться нечего это ещё страшнее. это ужас, это паника. полностью теряется хоть какой-то ориентир - куда думать и как действовать. потому они себе постоянно выдумывают нежно лелеют и охраняют какие-нибудь страхи - немецких шпионов, соросов, лгбт.ведь если на секундочку задуматься таким законом эти люди громогласно заявляют что они боятся пи(заднеприводных)в.боятся что их пропаганда окажется сильнее и привлекательнее чем традиции и "скрепы". но в таком случае что ж у тебя за традиции и "скрепы" такие что какой-то п...р может их на(вер)нуть??!