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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:43
Цитата:
ну а я то тут причем?
111:
только пришел и не понял,
только пришел и не понял,
ну а я то тут причем?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:44
Цитата:
а, понятно.
спасибо.
111:
Исправил свой коммент, который прозвучал резко по отношению к тебе, потому что вспомнил, это как то бывает, и у меня так же было
Исправил свой коммент, который прозвучал резко по отношению к тебе, потому что вспомнил, это как то бывает, и у меня так же было
а, понятно.
спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 21:46
Цитата:
Ты же бегаешь, откуда небо, зачем оно тут..
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.
Все же лучше, чем за тобой гоняться и спрашивать, зачем ты меня туда вставил.
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.
-Зашем картинка, зашэм,...
alex_60:
ну а я то тут причем?
ну а я то тут причем?
Ты же бегаешь, откуда небо, зачем оно тут..
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.
Все же лучше, чем за тобой гоняться и спрашивать, зачем ты меня туда вставил.
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.
-Зашем картинка, зашэм,...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:15
Цитата:
А куда этот твой пост делся?
Почему исчез из ветки?
alex_60:
111: Зачем приписывать мне то, чего я не говорил?
111: Зачем приписывать мне то, чего я не говорил?
А куда этот твой пост делся?
Почему исчез из ветки?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:16
Цитата:
Куда я бегаю?
111:
Ты же бегаешь,
Ты же бегаешь,
Куда я бегаю?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:17
Цитата:
Кому ты сказал?
111:
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.
Я сказал, что торопился, ничего придумывать не стал и пихнул картинку.
Кому ты сказал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:19
Цитата:
То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком?
Пост то с вопросом исчез.
111:
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.
Я увидел, что ты исправил, и убрал свой вопрос, чтоб было все понятно.
То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком?
Пост то с вопросом исчез.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:34
Цитата:
Я его исправил, целиком удалить, если, поставить просто точку, модеры могут удалить, приходится что то туда пихать, в этом случае пихнул картинку
alex_60:
То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком? Пост то с вопросом исчез.
То есть ты во флуде можешь удалять посты целиком? Пост то с вопросом исчез.
Я его исправил, целиком удалить, если, поставить просто точку, модеры могут удалить, приходится что то туда пихать, в этом случае пихнул картинку
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:35
Цитата:
Твоему заокеанскому другу
alex_60:
Кому ты сказал?
Кому ты сказал?
Твоему заокеанскому другу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 22:36
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 23:55
Кайрат спит, я за него сообщу
//Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты в 12:12 по московскому времени, после того как «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.
//Ракета-носитель «Ангара-А5» успешно вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты в 12:12 по московскому времени, после того как «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.
A
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.04.24 - 00:05
Цитата:
Я не про экономику: - Россия - она всегда останется Россией, даже если и проиграет Западу( война с Украиной- это по существу - война с Западом) : - всё таки - это 1/6 часть света и с этим надо ВСЕГДА считаться.
Она - самодостаточная страна- в ней есть всё, может не будет на какое то время фуагры, заплесневелых вонючих сыров, мерседесов и западных технологии, но ей это в принципе и не нужно( было бы кусок сала и бутылка водки) :- при желании и острой необходимости( не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова) они могут и приспособиться и сами воспроизвести эти технологии( подъём и доминирование с/х в условиях санкции) , единственное: - эти так называемые русские политэлиты и селибриты ( начиная с детей Путина и кончая детьми Лаврова и прочих маршалов от МЧС) которые НИКОГДА не разорвут ниточки связывающие их и их детей с этим самым Западом- и при этом у них это не считается ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ русских интересов.
Я про нравственность и моральную сторону: - Русь, Россия - всегда славилась своей духовностью, приверженностью в православному миру, её ценностей и всегда стояла на страже их интересов, помогала им и экономически и морально и была защитницей славян в мире.
Теперь после того как она фактически вонзила нож в спину брата-славянина, репутационность её в этом плане - пала и пала очень низко и теперь закардонные братушки- десять раз подумают прежде чем что то затевать совместное Россией.
alex_60:
неправы. про не этот раз.
неправы. про не этот раз.
Я не про экономику: - Россия - она всегда останется Россией, даже если и проиграет Западу( война с Украиной- это по существу - война с Западом) : - всё таки - это 1/6 часть света и с этим надо ВСЕГДА считаться.
Она - самодостаточная страна- в ней есть всё, может не будет на какое то время фуагры, заплесневелых вонючих сыров, мерседесов и западных технологии, но ей это в принципе и не нужно( было бы кусок сала и бутылка водки) :- при желании и острой необходимости( не будем забывать первый полёт в космос, первую водородную бомбу и автомат Калашникова) они могут и приспособиться и сами воспроизвести эти технологии( подъём и доминирование с/х в условиях санкции) , единственное: - эти так называемые русские политэлиты и селибриты ( начиная с детей Путина и кончая детьми Лаврова и прочих маршалов от МЧС) которые НИКОГДА не разорвут ниточки связывающие их и их детей с этим самым Западом- и при этом у них это не считается ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ русских интересов.
Я про нравственность и моральную сторону: - Русь, Россия - всегда славилась своей духовностью, приверженностью в православному миру, её ценностей и всегда стояла на страже их интересов, помогала им и экономически и морально и была защитницей славян в мире.
Теперь после того как она фактически вонзила нож в спину брата-славянина, репутационность её в этом плане - пала и пала очень низко и теперь закардонные братушки- десять раз подумают прежде чем что то затевать совместное Россией.
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