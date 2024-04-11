Отправлено: - 23:30

юля елиссева:

каждый год после парада победобесия её, разбитую гусеницами танков, меняют.

Цитата:-----Из чего сделана Красная площадь в Москве?Она выложена Габбро-диабазом, камнем редкой магматической породы, обтесанным вручную. Эта порода была выбрана не случайно, ведь главное ее достоинство заключается в потрясающей прочности, которой уступает даже гранит. Поэтому после военных парадов, когда по брусчатке проезжают танки и прочая тяжелая техника, она остается целой и невредимой.