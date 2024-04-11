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≡ Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
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«НГ» обратила внимание акимата Костаная на то, как много тротуарной плитки после зимы рассыпается на бульварном участке улицы Байтурсынова. На плитке полно сколов, в некоторых местах цветная поверхность полностью облезла и крошится серый песок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Re: Плитку в парке заменят - Подрядчик уберет битую в...
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
#1
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В ненавистной Ойропе, где все геи, брусчатка лежит столетиями как вроде и ничего..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 15:28
#2
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***сертификат соответствия на нее имеется.*** - знаю как делается :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 15:33
#3
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Цитата:
111:
брусчатка лежит столетиями как вроде и ничего..

---Вообще -то там булыжная мостовая

[Исправлено: Гога, 11.04.2024 - 13:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:00
#4
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Цитата:
Гога:
Вообще -то там булыжная мостовая

Нет, именно брусчатка.
Или я по русски выразился непонятно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:23
#5
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**тротуарной плитки** и брусчатка , наверное , разные покрытия ? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:32
#6
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Цитата:
Гога:
тротуарной плитки** и брусчатка ,

Я говорил про брусчатку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6838
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 20:16
#7
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Любопытно узнать, сколько лет брусчатке на красной площади в первопрестольном и славном городе Москва
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3328
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 21:02
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно узнать, сколько лет брусчатке на красной площади в первопрестольном и славном городе Москва

каждый год после парада победобесия её, разбитую гусеницами танков, меняют.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37629
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 22:13
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно узнать, сколько лет брусчатке на красной площади в первопрестольном и славном городе Москва

Ну все равно позже Ойропы, с Ойропы взял пример Петр Первый по брусчатке из Голландии что ли..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 23:30
#10
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Цитата:
юля елиссева:
каждый год после парада победобесия её, разбитую гусеницами танков, меняют.

-----Из чего сделана Красная площадь в Москве?Она выложена Габбро-диабазом, камнем редкой магматической породы, обтесанным вручную. Эта порода была выбрана не случайно, ведь главное ее достоинство заключается в потрясающей прочности, которой уступает даже гранит. Поэтому после военных парадов, когда по брусчатке проезжают танки и прочая тяжелая техника, она остается целой и невредимой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10130
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 23:31
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно узнать

-----Всю Красную площадь «одели» в булыжник в 1804 году. В 1930 году камни убрали, а покрытие стало брусчатым. Основой для клади стал камень диабаз, относящийся к габбро и имеющий магматическую структуру.Габбро-диабазы не совсем похожи на кирпичи, обладая большей шириной. Материал ничем не уступает по прочности граниту:не боится ударов;хорошо переносит перепады температуры;не трескается под воздействием морозов.way2day.com
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