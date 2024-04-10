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Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48972
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20748
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:10
Цитата:
У тебя тоже когда то была подруга.
Первая. А гены то у сына твои.
Vit:
У него уже есть подруга.
У него уже есть подруга.
У тебя тоже когда то была подруга.
Первая. А гены то у сына твои.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:13
Цитата:
Ну вот ты и высказал свое отношение
Vit:
всякие там гадости.
всякие там гадости.
Ну вот ты и высказал свое отношение
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14466
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:19
Цитата:
maxsaf:Макс я свое мнение ко всему этому высказал в 21 коменте. Макс я тебя знаю. Ты сможешь мою душу на изнанку вывернуть. У тебя слишком для моего восприятие повышеное чувство юмора и сарказма. Давай на этом и остановимся.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:20
Цитата:
Вит, мир меняется... Женский пол сейчас не тот, что раньше, нет покорности больше, скромности нет, но есть желание запрыгнуть на шею, и чуть что - заява, износ, гони бабки... Поэтому пацаны уходят в гейство. И девчатам таким избалованным тоже ссыкливо в дыню получать за испорченный характер, проще уйти в лесбийство и жить без тяжких телесных повреждений... Короче, если не запрещать законом - то это станет модно, станет нормой, а потом ещё и обязаловом.
Vit:
Вит, мир меняется... Женский пол сейчас не тот, что раньше, нет покорности больше, скромности нет, но есть желание запрыгнуть на шею, и чуть что - заява, износ, гони бабки... Поэтому пацаны уходят в гейство. И девчатам таким избалованным тоже ссыкливо в дыню получать за испорченный характер, проще уйти в лесбийство и жить без тяжких телесных повреждений... Короче, если не запрещать законом - то это станет модно, станет нормой, а потом ещё и обязаловом.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:22
Цитата:
Я тебя услышал. Отстал.
Vit:
Макс я свое мнение ко всему этому высказал
Макс я свое мнение ко всему этому высказал
Я тебя услышал. Отстал.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:24
Цитата:
Штаты если узнают - кипиш начнется
alex_60:
Смотрю не все поддерживают Это предложение. Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.
Смотрю не все поддерживают Это предложение. Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.
Штаты если узнают - кипиш начнется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15616
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 12:18
Цитата:
Ну а кто рядом с нами недавно такой же закон принял?
Страна в которой ни одного ЛГБТ парада толком не проходило но ЛГБТ там боятся как черт ладана))
Цитата:
Так раз промолчал
Значит ты поддерживаешь когда США влезают в дела третьих стран и лоббируют там законы под себя
Смотри иноагентом могут обвинить и жилье отобрать)
родом из Шанхая2022:
сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...
сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...
Ну а кто рядом с нами недавно такой же закон принял?
Страна в которой ни одного ЛГБТ парада толком не проходило но ЛГБТ там боятся как черт ладана))
Цитата:
alex_60:
Смотрю не все поддерживают Это предложение.
Смотрю не все поддерживают Это предложение.
Так раз промолчал
Значит ты поддерживаешь когда США влезают в дела третьих стран и лоббируют там законы под себя
Смотри иноагентом могут обвинить и жилье отобрать)
(Пользователи)
- Откуда:
- Оттуда
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщений:
- 29
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 15:17
Дело не в законе, а в его применении. Если у нас как у нашего скандального соседа начнут дела клепать за мороженку с радугой - дело плохо.
А если действительно будут жучить всяких лесбо-фемок в соцсетях то я одобряю)
А если действительно будут жучить всяких лесбо-фемок в соцсетях то я одобряю)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 541
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 22:12
Цитата:
эти люди вообще не могут существовать вне состояния страха, и страха конкретизированного. в этом состоянии все просто: не нужно размышлять, выстраивать четкую и целостную картину мира, поведение структурировано, и самое главное такое состояние снимает персональную ответственность в первую очередь за собственную жизнь. дескать "...ну что можно спрашивать с человека когда ему страшно?".
и когда бояться нечего это ещё страшнее. это ужас, это паника. полностью теряется хоть какой-то ориентир - куда думать и как действовать. потому они себе постоянно выдумывают нежно лелеют и охраняют какие-нибудь страхи - немецких шпионов, соросов, лгбт.
ведь если на секундочку задуматься таким законом эти люди громогласно заявляют что они боятся пи(заднеприводных)в.
боятся что их пропаганда окажется сильнее и привлекательнее чем традиции и "скрепы". но в таком случае что ж у тебя за традиции и "скрепы" такие что какой-то п...р может их на(вер)нуть??!
abaika95:
там боятся как черт ладана
там боятся как черт ладана
эти люди вообще не могут существовать вне состояния страха, и страха конкретизированного. в этом состоянии все просто: не нужно размышлять, выстраивать четкую и целостную картину мира, поведение структурировано, и самое главное такое состояние снимает персональную ответственность в первую очередь за собственную жизнь. дескать "...ну что можно спрашивать с человека когда ему страшно?".
и когда бояться нечего это ещё страшнее. это ужас, это паника. полностью теряется хоть какой-то ориентир - куда думать и как действовать. потому они себе постоянно выдумывают нежно лелеют и охраняют какие-нибудь страхи - немецких шпионов, соросов, лгбт.
ведь если на секундочку задуматься таким законом эти люди громогласно заявляют что они боятся пи(заднеприводных)в.
боятся что их пропаганда окажется сильнее и привлекательнее чем традиции и "скрепы". но в таком случае что ж у тебя за традиции и "скрепы" такие что какой-то п...р может их на(вер)нуть??!
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 22:21
Мне кажется, борьба с геями, это понимание того, что Ойропу никогда ни при каких случаях не догоним уже и потому нужно посеять в наших ватниках страх и ужас того, что на сегодня они там добились, это и зарплаты в 5000 ойро, и хорошие дороги, и самолеты и даже те же таурусы.
Нас хотят заставить ненавидеть все это, радоваться зарплатам в 200 ойро и потому вставание в коленно локтевую позу в знак благодарности перед Пу.., ой, перед Токаевым..
С нас хотят сделать послушных, ненавидящих всё и вся, рабов..
Где то я это уже слышал..
Нас хотят заставить ненавидеть все это, радоваться зарплатам в 200 ойро и потому вставание в коленно локтевую позу в знак благодарности перед Пу.., ой, перед Токаевым..
С нас хотят сделать послушных, ненавидящих всё и вся, рабов..
Где то я это уже слышал..
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 22:24
Скоро нас будут арестовывать за цвета радуги.
Спасибо!
Спасибо!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 541
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 22:33
Цитата:
за знание хокку-стишка: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
если быть может кто-то не знает, это в школе был такой способ запоминания последовательности спектра при разложении белого света. он же попросту радуга.
кстати!!! белый цвет тоже нужно под запрет в таком случае. поскольку это скрытно замаскированная радуга
111:
Скоро нас будут арестовывать за цвета радуги.
Скоро нас будут арестовывать за цвета радуги.
за знание хокку-стишка: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
если быть может кто-то не знает, это в школе был такой способ запоминания последовательности спектра при разложении белого света. он же попросту радуга.
кстати!!! белый цвет тоже нужно под запрет в таком случае. поскольку это скрытно замаскированная радуга
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 22:39
Цитата:
Да, вспомнил, хороший стишок.
Вот это круто, запомнить так радугу.
У ЛГБТ она по моему немного другая, но кто будет разбираться
Карачун:
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.
Да, вспомнил, хороший стишок.
Вот это круто, запомнить так радугу.
У ЛГБТ она по моему немного другая, но кто будет разбираться
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