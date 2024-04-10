Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 10:02
Угроза подтопления в некоторых районах областного центра существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, когда идет мощный сброс с местных водохранилищ, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто. Читать новость
Цитата://в воде крупный торговый центр «Апельсин», пункт быстрого питания Food Park и ресторан бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.//
Прямо вам доставляет УДОВОЛЬСТВИЕ каждый раз писать что это ресторан именно бывшего осуждённого акима Ахмеджанова( можно же просто написать наименование ресторана ), при этом ПОЧЕМУ то, не называя имён владельцев остальных подтопленных субьектов бизнеса.
mks2703: вопрос о компенсации бизнесу за прибрежный бизнес ...
И не просто поднимают, но и уже решают: - некто Баталов, руководитель общественной организации НПП "Атамекен" приехал в Костанай для решения именно этих вопросов: - для них планируют через Внешнеторговую палату предпринимателей, выдать им справки о наступлении "Обстоятельства непреодолимой силы", то есть ФОРС-МАЖОР- это означает что имея эту справку можешь ЗАКОННО послать ВСЕХ (кредиторов, налоговиков и прочих мытарей) подальше и иметь законную отсрочку ВСЕХ платежей, штрафов и пени на неопределённый период.
Нам, сельхозникам , почему то в прошлом дождливом осеннем периоде, длившемся более 80 дней, приведшие к порче зерна, такую справку власти почему то ПОБОЯЛИСЬ дать.
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