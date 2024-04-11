Отправлено: - 19:34

mks2703:

Ну вы наверно были ребенком, чтобы осознавать весь этот ужас.

Цитата:Я ужас осознал, когда мне было лет пять, за мной у деда бегали утята, я как мать им был, ну они привыкают же быстро, куда я, туда они.И потом, когда меня увезли, деда мне привез на зиму этих взрослых утят, без головы и замороженных, и сказал это твои.А в остальном, начали валить животных и уже в 11 лет тебя заставляли вытягивать лошади хвост, садиться на нее, чтоб не брыкалась и тянуть за голову через ноздри, когда ее режут.Куры и свиньи не в счет, и кролики.Со свиньей тяжело, у нее шеи нет.Просто мы в детстве в свининое сердце не могли попасть, связывали еле как и кололи длинными тесаками, где это сердце фиг знает.Но так мы учились убивать.Добывать пищу, как этот охотник художник.