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С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48972
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 14:05
Приговор по делу двух бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 11 апреля. Они обвинялись в систематических поборах на дорогах.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37615
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:05
Если люди сами давали, в чем проблема то?
Приговор сильно популисткий и идиотский.
Брали и с России, а какая разница?
В той же России даже маньяков и убийц выпускают через два три года, а тут просто взяли бабки с нарушителей..
Приговор сильно популисткий и идиотский.
Брали и с России, а какая разница?
В той же России даже маньяков и убийц выпускают через два три года, а тут просто взяли бабки с нарушителей..
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:23
Цитата:
Жесковато. Я согласен. Я уже не помню когда последний раз давал взятку тут. Очкую. Из последнего скандала. Под знак проехал на югах. Меня сразу остановили. Начали че там там выкруживать. Я им. Короче штраф выписывай и я поехал дальше. Они давай доки. Я на. Вижу что то мнутся. Я ведь тоже в своём роде психолог. Опыт как бы есть. Ладно они говорят езжай видим что нормальный мужик.
111:
Жесковато. Я согласен. Я уже не помню когда последний раз давал взятку тут. Очкую. Из последнего скандала. Под знак проехал на югах. Меня сразу остановили. Начали че там там выкруживать. Я им. Короче штраф выписывай и я поехал дальше. Они давай доки. Я на. Вижу что то мнутся. Я ведь тоже в своём роде психолог. Опыт как бы есть. Ладно они говорят езжай видим что нормальный мужик.
E
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 25
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:27
Цитата:
На первый взгляд, да - "жестковато". Но надо изучить приговор суда, чтобы понять вот это "с учётом личностей подсудимых" такой срок. Это не спроста однако. Может там вымогательство было? Может там "подстава" была и затем "развод на бабки"? Тогда вовсе не жестковато получится.
Vit:
Жесковато. Я согласен.
Жесковато. Я согласен.
На первый взгляд, да - "жестковато". Но надо изучить приговор суда, чтобы понять вот это "с учётом личностей подсудимых" такой срок. Это не спроста однако. Может там вымогательство было? Может там "подстава" была и затем "развод на бабки"? Тогда вовсе не жестковато получится.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6181
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:08
Цитата:
Семь лет за "разрешение вопроса" ценой в 40 000 тенге??- не слишком ли сурово?
Насколько я знаю, наш новый-жана и справедливый Казахстан осудил на 8 лет и притом УСЛОВНО бывших руководителей спецслужб, куда за более значимые дела.
Цитата:
Договариваться, Вит, то же надо умеючи: - у них в машинах, особенно в дни проведения ОПМ и в конце квартала, когда "ГОРИТ" план по штрафам: - везде камеры которые и видят и слышат.
И всегда найдутся люди которые хотят пойти тебе "навстречу": - просто надо"уметь" ГДЕ и КАК и КОГДА сказать.
И мой практический совет тебе: - выучи нужные в этот момент слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.
111:
Приговор сильно популисткий и идиотский.
Приговор сильно популисткий и идиотский.
Семь лет за "разрешение вопроса" ценой в 40 000 тенге??- не слишком ли сурово?
Насколько я знаю, наш новый-жана и справедливый Казахстан осудил на 8 лет и притом УСЛОВНО бывших руководителей спецслужб, куда за более значимые дела.
Цитата:
Vit:
Короче штраф выписывай и я поехал дальше.
Короче штраф выписывай и я поехал дальше.
Договариваться, Вит, то же надо умеючи: - у них в машинах, особенно в дни проведения ОПМ и в конце квартала, когда "ГОРИТ" план по штрафам: - везде камеры которые и видят и слышат.
И всегда найдутся люди которые хотят пойти тебе "навстречу": - просто надо"уметь" ГДЕ и КАК и КОГДА сказать.
И мой практический совет тебе: - выучи нужные в этот момент слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10125
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:13
---Зачем ? Дайте штраф , пусть выплачивают .***И лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок*** ---это само собой.А на зоне они нормально будут жить .Н а гособеспечении .
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26198
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:28
Ну никогда такого - небыло.
И вот - снова...
И вот - снова...
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 16:08
Цитата:
Уже каша в голове. Какой язык учить. По сути я то и русский толком Незнаю. Была прикольно ситуация на Латвии. Наши казахи че то там запартачили в доках. Ну и короче стою в Латвии. Молодая, пухлинькая девушка мне говорит. Давай покажи свой груз. На смотри. Она где этикетки что маде ин кз. Че хочешь разворот?. Я просто улыбнулся. Я как? Теперь будем? Она вот там положи 50 евриков. Я ок. Оказывается таможенная служба Евросоюза взятки берет. Так что казахстанцы. Мы не единственные в этом плане.
ACROS:
слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.
слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.
Уже каша в голове. Какой язык учить. По сути я то и русский толком Незнаю. Была прикольно ситуация на Латвии. Наши казахи че то там запартачили в доках. Ну и короче стою в Латвии. Молодая, пухлинькая девушка мне говорит. Давай покажи свой груз. На смотри. Она где этикетки что маде ин кз. Че хочешь разворот?. Я просто улыбнулся. Я как? Теперь будем? Она вот там положи 50 евриков. Я ок. Оказывается таможенная служба Евросоюза взятки берет. Так что казахстанцы. Мы не единственные в этом плане.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37615
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:14
Цитата:
Я всегда на русском, ну и надо знать нормальных гаишников, которые тебя знают как нормального пацана, звонить необязательно
ACROS:
момент слова и именно на казахском языке: -
момент слова и именно на казахском языке: -
Я всегда на русском, ну и надо знать нормальных гаишников, которые тебя знают как нормального пацана, звонить необязательно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6181
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:44
Цитата:
Латвия - это не Евросоюз: - у меня там остались давние друзья по стажировки в Рижской сельхозакадемии- ментальность у них такая же как и у русских- далеко они не ушли.
Больше форсу и понтов что мы мол Европа, а вы - азиаты.
Vit:
Евросоюза взятки берет. Так что казахстанцы. Мы не единственные в этом плане.
Евросоюза взятки берет. Так что казахстанцы. Мы не единственные в этом плане.
Латвия - это не Евросоюз: - у меня там остались давние друзья по стажировки в Рижской сельхозакадемии- ментальность у них такая же как и у русских- далеко они не ушли.
Больше форсу и понтов что мы мол Европа, а вы - азиаты.
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 17:05
Цитата:
[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 17:07]
ACROS:Кстати хочу момент такой сказать. На РФ Россия 24 говорят что Латвия очень русофобская и все такое. Я внимательно проанализировал как простой обыватель, не фига, вот как раз то Литва капризная а Латвия более как раз обрусевшая.
[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 17:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6838
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 19:30
Как-то читал где-то,по коррупции казахстанская полиция занимает лидирующую позицию,следом таможня и налоговая. На своем опыте могу подтвердить это,на мои пять обращении доблестные полисмены лишь развели руками. Мое заявление что в рудном орудует ОПГ,с липовыми трудоустройством с указание конкретных имён спустили на тормоза,теперь по истечении пятнадцать лет становится очевидным что сотрудники получили взятку, а подозреваемые откупились и свалили жить в Россию
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