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111:

И в нас мужчинах это гармония, смотреть в глаза лошади, которой ты режешь горло, это просто отличное зрелище!

Цитата:Ну не знаю, где здесь отличное зрелище? По молодости работали на мясокомбинате - цех монтировали. Так там были все виды животноводства, и только от лошадей отворачиваешь взгляд. В глаза им смотреть было невозможно. Ну вы наверно были ребенком, чтобы осознавать весь этот ужас.