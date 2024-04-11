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≡ Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 09:29
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В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отреагировали на слова полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о паводках.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
97
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 16:23
#15
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Цитата:
Анатолий:
Или вы явный противник соседей


а Вы че явный противник родины?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
97
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 16:25
#16
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родина здесь за нее надо стоять а не за малоизвестного Якушева
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1281
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 16:40
#17
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Цитата:
"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России Источник:

опозорились очередной раз, бестолочи
вот что значит купленное образование
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6181
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 17:24
#18
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Цитата:
electro:
купленное образование


Причём естественно, за ВАЛЮТУ - болашаковское образование - это за рубежом и как правило за евро и доллары.
Всегда говорил: - у руля должны быть специалисты - агрономы, инженера, гидротехники, мелиораторы, строители, экологи- но не ФИНАНСИСТЫ и бывшие непонятно чего СОВЕТНИКИ.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
291
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 18:39
#19
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Цитата:
vityarik99:
Река Тобол начинается в Житикаринском районе Костанайской области по прямой в 170 км от Орска.


Ну это не совсем так. Река Тобол начинается от слияния рек Бозбие и Кокпекты на границе Оренбургской области РФ и Костанайской области. Именно неконтролируемый приток с России, переполняет наши водохранилища. Про Аят не забываем.
Верхнее течение Тобола в Костанайской области зарегулировано тремя основными каскадными водохранилищами. Одно переливает в другое. Сначала идёт Желкуарское водохранилище. Оно заполнено на 100%. Затем самое крупное водохранилище в Казахстане – Верхне-Тобольское. У него заполнение 90%. Последним в очереди идёт Каратомарское. У него пока 55%. Когда оно достигнет 100%, то начнёт сброс в Тобол. Сводка от 4 апреля. (от Ильи Винштейна)


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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
291
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 18:40
#20
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[Исправлено: mks2703, 11.04.2024 - 19:44]
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