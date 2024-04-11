Отправлено: - 18:39

vityarik99:

Река Тобол начинается в Житикаринском районе Костанайской области по прямой в 170 км от Орска.

Цитата:Ну это не совсем так. Река Тобол начинается от слияния рек Бозбие и Кокпекты на границе Оренбургской области РФ и Костанайской области. Именно неконтролируемый приток с России, переполняет наши водохранилища. Про Аят не забываем.Верхнее течение Тобола в Костанайской области зарегулировано тремя основными каскадными водохранилищами. Одно переливает в другое. Сначала идёт Желкуарское водохранилище. Оно заполнено на 100%. Затем самое крупное водохранилище в Казахстане – Верхне-Тобольское. У него заполнение 90%. Последним в очереди идёт Каратомарское. У него пока 55%. Когда оно достигнет 100%, то начнёт сброс в Тобол. Сводка от 4 апреля. (от Ильи Винштейна)