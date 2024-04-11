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Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
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