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Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в Костанае откроют завтра утром
Пока только для легковых - Движение по мосту в районе КЖБИ в Костанае откроют завтра утром
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