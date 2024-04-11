Отправлено: - 16:08

ACROS:

слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.

Цитата:Уже каша в голове. Какой язык учить. По сути я то и русский толком Незнаю. Была прикольно ситуация на Латвии. Наши казахи че то там запартачили в доках. Ну и короче стою в Латвии. Молодая, пухлинькая девушка мне говорит. Давай покажи свой груз. На смотри. Она где этикетки что маде ин кз. Че хочешь разворот?. Я просто улыбнулся. Я как? Теперь будем? Она вот там положи 50 евриков. Я ок. Оказывается таможенная служба Евросоюза взятки берет. Так что казахстанцы. Мы не единственные в этом плане.