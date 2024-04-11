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≡ Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:41
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Выставка Николая СТЕШИНА под названием «Охотничьи рассказы» прошла в большом зале на втором этаже музея. Оказалось, все картины написаны левой рукой, хотя сам Стешин правша. Почему так, и в чём смысл названия выставки, читайте в материале «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37613
Рисование как реабилитация - Картины, посвящённые охоте. представил на выставке художник-самоучка в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 16:41
#1
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Смерть животных, которых мы едим, всегда возбуждает мужскую половину человечества, ведь эти убийства ради их жен, детей, пожилых людей..
И в нас мужчинах это гармония, смотреть в глаза лошади, которой ты режешь горло, это просто отличное зрелище!
Меня приручали с лет 6ти смотреть кричащим лошадям, которым перебивают позвонки, прямо в глаза и не жалеть их, ведь это же наша еда.
И воспето это все в картинах просто отлично!

[Исправлено: 111, 11.04.2024 - 17:42]
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