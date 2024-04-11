Отправлено: - 17:24

electro:

купленное образование

Цитата:Причём естественно, за ВАЛЮТУ - болашаковское образование - это за рубежом и как правило за евро и доллары.Всегда говорил: - у руля должны быть специалисты - агрономы, инженера, гидротехники, мелиораторы, строители, экологи- но не ФИНАНСИСТЫ и бывшие непонятно чего СОВЕТНИКИ.