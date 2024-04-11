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≡ Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48972
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
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«НГ» обратила внимание акимата Костаная на то, как много тротуарной плитки после зимы рассыпается на бульварном участке улицы Байтурсынова. На плитке полно сколов, в некоторых местах цветная поверхность полностью облезла и крошится серый песок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37613
Re: Плитку в парке заменят - Подрядчик уберет битую в...
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
#1
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В ненавистной Ойропе, где все геи, брусчатка лежит столетиями как вроде и ничего..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10125
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 15:28
#2
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***сертификат соответствия на нее имеется.*** - знаю как делается :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10125
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 15:33
#3
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Цитата:
111:
брусчатка лежит столетиями как вроде и ничего..

---Вообще -то там булыжная мостовая

[Исправлено: Гога, 11.04.2024 - 13:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37613
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:00
#4
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Цитата:
Гога:
Вообще -то там булыжная мостовая

Нет, именно брусчатка.
Или я по русски выразился непонятно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10125
Re: Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:23
#5
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**тротуарной плитки** и брусчатка , наверное , разные покрытия ? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37613
Плитку заменят - Подрядчик уберет битую в гарантийный срок
Отправлено: 11.04.24 - 16:32
#6
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Цитата:
Гога:
тротуарной плитки** и брусчатка ,

Я говорил про брусчатку.
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