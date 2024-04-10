Отправлено: - 15:33

mks2703:

вопрос о компенсации бизнесу за прибрежный бизнес ...

Цитата:И не просто поднимают, но и уже решают: - некто Баталов, руководитель общественной организации НПП "Атамекен" приехал в Костанай для решения именно этих вопросов: - для них планируют через Внешнеторговую палату предпринимателей, выдать им справки о наступлении "Обстоятельства непреодолимой силы", то есть ФОРС-МАЖОР- это означает что имея эту справку можешь ЗАКОННО послать ВСЕХ (кредиторов, налоговиков и прочих мытарей) подальше и иметь законную отсрочку ВСЕХ платежей, штрафов и пени на неопределённый период.Нам, сельхозникам , почему то в прошлом дождливом осеннем периоде, длившемся более 80 дней, приведшие к порче зерна, такую справку власти почему то ПОБОЯЛИСЬ дать.