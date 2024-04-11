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≡ С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48970
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
Отправлено: 11.04.24 - 14:05
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Приговор по делу двух бывших патрульных полицейских Руслана АЙТЕНОВА и Ержана ИСТЛЕУОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 11 апреля. Они обвинялись в систематических поборах на дорогах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:05
#1
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Если люди сами давали, в чем проблема то?
Приговор сильно популисткий и идиотский.
Брали и с России, а какая разница?
В той же России даже маньяков и убийц выпускают через два три года, а тут просто взяли бабки с нарушителей..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:23
#2
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Цитата:
111:

Жесковато. Я согласен. Я уже не помню когда последний раз давал взятку тут. Очкую. Из последнего скандала. Под знак проехал на югах. Меня сразу остановили. Начали че там там выкруживать. Я им. Короче штраф выписывай и я поехал дальше. Они давай доки. Я на. Вижу что то мнутся. Я ведь тоже в своём роде психолог. Опыт как бы есть. Ладно они говорят езжай видим что нормальный мужик.
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E
§ EvilWizard
(Пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
25
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 14:27
#3
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Цитата:
Vit:
Жесковато. Я согласен.


На первый взгляд, да - "жестковато". Но надо изучить приговор суда, чтобы понять вот это "с учётом личностей подсудимых" такой срок. Это не спроста однако. Может там вымогательство было? Может там "подстава" была и затем "развод на бабки"? Тогда вовсе не жестковато получится.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6177
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:08
#4
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Цитата:
111:
Приговор сильно популисткий и идиотский.


Семь лет за "разрешение вопроса" ценой в 40 000 тенге??- не слишком ли сурово?
Насколько я знаю, наш новый-жана и справедливый Казахстан осудил на 8 лет и притом УСЛОВНО бывших руководителей спецслужб, куда за более значимые дела.

Цитата:
Vit:
Короче штраф выписывай и я поехал дальше.


Договариваться, Вит, то же надо умеючи: - у них в машинах, особенно в дни проведения ОПМ и в конце квартала, когда "ГОРИТ" план по штрафам: - везде камеры которые и видят и слышат.
И всегда найдутся люди которые хотят пойти тебе "навстречу": - просто надо"уметь" ГДЕ и КАК и КОГДА сказать.
И мой практический совет тебе: - выучи нужные в этот момент слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10124
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:13
#5
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---Зачем ? Дайте штраф , пусть выплачивают .***И лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок*** ---это само собой.А на зоне они нормально будут жить .Н а гособеспечении .
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26198
Re: С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных...
Отправлено: 11.04.24 - 15:28
#6
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Ну никогда такого - небыло.
И вот - снова... :-o :oops:
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