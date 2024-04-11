Отправлено: - 12:47

Vit:

Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал...

[Исправлено: Kairat stayer, 11.04.2024 - 13:48]

Цитата:Скорее всего, достоверно знают. Мониториться и прослушивается, они расписки о неразглашении подписывают, обязуясь сохранять конфиденциальную информацию в секрете. Наёмники, воюют за деньги, в настоящее время примкнули к Кадырову. На мой взгляд, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, будут защищать его личные интересы или тех кто больше заплатит, посмотрим.