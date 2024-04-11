Vit: Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал...
Скорее всего, достоверно знают. Мониториться и прослушивается, они расписки о неразглашении подписывают, обязуясь сохранять конфиденциальную информацию в секрете. Наёмники, воюют за деньги, в настоящее время примкнули к Кадырову. На мой взгляд, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, будут защищать его личные интересы или тех кто больше заплатит, посмотрим.
111: Делать снаряды что ли или шахеды? Это не мирная профессия.
Хлеб печь для бойцов. Может и нет. Ну получается ты прав. Косвенно воюю. Хотя я и украинцам помогал таская груз из Европы ихний. Получается я и тем и другим помогал. Так у меня и братья один в Москве живёт, другой в Киеве. Ну значит моя совесть чиста я им обоим помогал. Вернее не их кошельку а людям.
Я помогал трудягам которые на заводе Производят химию, косметику. А не нацистами. Ты даже не представляешь через че мне пришлось пройти что б доставить груз для наших женщин. Какие пришлось на РФ таможни разговаривать с начальником ихними . Как они мне за груз украинский мозги вынесли. Пришлось пременить тактику убеждения. Нет не взятка. Просто по мужски поговорил с начальником таможни. Всё отпустили. А могли на деньги так раскрутить что мало не покажется.
Куча проблем. То не такая позиция в доках. Приходится выкручиваться на месте. Взятка на таможне может вылести черевато. Приходится включать мозги . Дело в том что есть только разовое пересечение. Профукал. Все разворот. У них там на уровне государства хрень есть, Казахстан им а они нам. За каждую бумажку ответственность. Женщинам улыбаешься. Они тают. Правда не всегда. Есть прям ваще капризные.
Стою в окошке фитника. Везу женскую гигиену. Они мне. Тут Че-то много в доках ошибок. Я им какие.? Они мне ну вот эти какие прокладки? Ночные или дневные? С крылышками или без?. Я им вы че прикалываитесь. Пишите в своём компе что скрылашкими. Мы потом в кз разберёмся какие они. Ну пришлось где около часа с ними разговаривать. Я чуть не психанул. Готов был разрушить все там. Сдержался.
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