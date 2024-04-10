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≡ Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48970
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 10:02
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Угроза подтопления в некоторых районах областного центра существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, когда идет мощный сброс с местных водохранилищ, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2146
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:38
#15
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Цитата:
ZXC:
Нету дач Мичуринец. Есть дачи Железобетонщик.

Дачи "Мичуринец" есть в Костанае. И в районе КЖБИ действительно есть "Железобетонщик".
Но в данном случае речь идет о первом обществе, территория которого доходит до района КЖБИ.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.04.2024 - 13:59]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:41
#16
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Цитата:
abaika95: Вообще то это матерное выражение у поляков)
Это у нас матерные. А у них это как привет, как дела. Там менталитет другой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:44
#17
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В тик токе кто то назвал Апельсин линейкой, и действительно, по нему определяют спад воды или наоборот

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:45
#18
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Что за дивная штука с камерой и антеной?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:47
#19
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Высокопоставленные гости в стиле Братки 90х, все на черных жипах

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:49
#20
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Неслись по мосту безопасно, отключив движение, не успел их щелкнуть

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 13:51
#21
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Тут спишут на наводнение конечно же

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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1487
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 14:10
#22
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Наведут порчу на школу и детей, зачем туда вообще табор завелиЦитата:
111:


что это за сегрегация?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
250
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 10.04.24 - 14:49
#23
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Цитата:
Здрасьте)) параллельно Маяковского они, за кладбищем. Источник:

На первом фото дачи Железобетонщик.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1381
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 11.04.24 - 15:02
#24
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Табор,да,затопило. А чё эти цыгане вдруг к нам переехали? Их там тьма. Домов кучу понастроили.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6177
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 11.04.24 - 15:19
#25
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Цитата://в воде крупный торговый центр «Апельсин», пункт быстрого питания Food Park и ресторан бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.//

Прямо вам доставляет УДОВОЛЬСТВИЕ каждый раз писать что это ресторан именно бывшего осуждённого акима Ахмеджанова( можно же просто написать наименование ресторана ), при этом ПОЧЕМУ то, не называя имён владельцев остальных подтопленных субьектов бизнеса.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6177
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 11.04.24 - 15:33
#26
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Цитата:
mks2703:
вопрос о компенсации бизнесу за прибрежный бизнес ...


И не просто поднимают, но и уже решают: - некто Баталов, руководитель общественной организации НПП "Атамекен" приехал в Костанай для решения именно этих вопросов: - для них планируют через Внешнеторговую палату предпринимателей, выдать им справки о наступлении "Обстоятельства непреодолимой силы", то есть ФОРС-МАЖОР- это означает что имея эту справку можешь ЗАКОННО послать ВСЕХ (кредиторов, налоговиков и прочих мытарей) подальше и иметь законную отсрочку ВСЕХ платежей, штрафов и пени на неопределённый период.

Нам, сельхозникам , почему то в прошлом дождливом осеннем периоде, длившемся более 80 дней, приведшие к порче зерна, такую справку власти почему то ПОБОЯЛИСЬ дать.
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