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С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
С учетом личностей подсудимых - Двух бывших патрульных полицейских приговорили к 7 годам лишения свободы в Костанае
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