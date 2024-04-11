Отправлено: - 15:08

111:

Приговор сильно популисткий и идиотский.

Vit:

Короче штраф выписывай и я поехал дальше.

Цитата:Семь лет за "разрешение вопроса" ценой в 40 000 тенге??- не слишком ли сурово?Насколько я знаю, наш новый-жана и справедливый Казахстан осудил на 8 лет и притом УСЛОВНО бывших руководителей спецслужб, куда за более значимые дела.Цитата:Договариваться, Вит, то же надо умеючи: - у них в машинах, особенно в дни проведения ОПМ и в конце квартала, когда "ГОРИТ" план по штрафам: - везде камеры которые и видят и слышат.И всегда найдутся люди которые хотят пойти тебе "навстречу": - просто надо"уметь" ГДЕ и КАК и КОГДА сказать.И мой практический совет тебе: - выучи нужные в этот момент слова и именно на казахском языке: - это их как то расположит к тебе.