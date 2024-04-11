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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5340
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 12:47
#5161
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Цитата:
Vit:
Ну мы ему там зашли вопросы про ту трагедию. Он парни я вам не че не скажу, тем более по телефону. Наши бойцы догадывается кто это сделал...


Скорее всего, достоверно знают. Мониториться и прослушивается, они расписки о неразглашении подписывают, обязуясь сохранять конфиденциальную информацию в секрете. Наёмники, воюют за деньги, в настоящее время примкнули к Кадырову. На мой взгляд, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, будут защищать его личные интересы или тех кто больше заплатит, посмотрим.

[Исправлено: Kairat stayer, 11.04.2024 - 13:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 12:49
#5162
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Наверное перерыв в заседании суда над
Бишимбаевым, раз абайка95 опять тут
посты на малекулы раскладывает и врет помаленьку.
Видать с утра на обед не заработал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 12:52
#5163
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Абайка95, так сколько времени он ее
убивал, ты то в курсе должен быть.
Рейтер пишет что десять часов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 13:38
#5164
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Ну и Герой России, немецкая нацистка
Что там происходит?


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
#5165
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из книги умных мыслей
//Когда ты умер, ты об этом не знаешь,
только другим тяжело.
То же самое, когда ты тупой.// (с)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 13:46
#5166
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Цитата:
111:
А происходит то что и хотел запад. Разбудил медведя. А теперь все. Теперь его не остановить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 13:48
#5167
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Цитата:
111:

А теперь все. Или РФ или запад. РФ придётся идти до конца. И западу тоже. Много на кон поставлено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 13:57
#5168
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Цитата:
Vit:
Теперь его не остановить.

Теперь тебя не остановить, надеюсь отомстишь нацистам за гибель моего племяша, когда поедешь воевать в Украину, защищая Родину и Путина.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 14:03
#5169
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Цитата:
111:
Я ващето собрался на мирную профессию идти. И я пока гражданин Казахстана. Я уже писал мстить не собираюсь. Это не моя война. Те кто начал те и пусть заканчивают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 14:06
#5170
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Цитата:
Vit:
ващето собрался на мирную профессию идти.

Делать снаряды что ли или шахеды?
Это не мирная профессия.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 14:38
#5171
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Цитата:
111: Делать снаряды что ли или шахеды? Это не мирная профессия.
Хлеб печь для бойцов. Может и нет. Ну получается ты прав. Косвенно воюю. Хотя я и украинцам помогал таская груз из Европы ихний. Получается я и тем и другим помогал. Так у меня и братья один в Москве живёт, другой в Киеве. Ну значит моя совесть чиста я им обоим помогал. Вернее не их кошельку а людям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 14:47
#5172
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Цитата:
Vit:
Хотя я и украинцам помогал таская груз из Европы ихний. Получается я и тем и другим

Ты помогал нацистам
Если помогаешь Украине, то ты помогаешь детям нацистов, матерями тд.
Ну сам же знаешь, что так тебе любой зетпатриот скажет и еще донос напишут
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 15:01
#5173
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Цитата:
111: Ты помогал нацистам
Я помогал трудягам которые на заводе Производят химию, косметику. А не нацистами. Ты даже не представляешь через че мне пришлось пройти что б доставить груз для наших женщин. Какие пришлось на РФ таможни разговаривать с начальником ихними . Как они мне за груз украинский мозги вынесли. Пришлось пременить тактику убеждения. Нет не взятка. Просто по мужски поговорил с начальником таможни. Всё отпустили. А могли на деньги так раскрутить что мало не покажется.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 15:22
#5174
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Цитата:
111:
Куча проблем. То не такая позиция в доках. Приходится выкручиваться на месте. Взятка на таможне может вылести черевато. Приходится включать мозги . Дело в том что есть только разовое пересечение. Профукал. Все разворот. У них там на уровне государства хрень есть, Казахстан им а они нам. За каждую бумажку ответственность. Женщинам улыбаешься. Они тают. Правда не всегда. Есть прям ваще капризные.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14461
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.04.24 - 15:30
#5175
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Стою в окошке фитника. Везу женскую гигиену. Они мне. Тут Че-то много в доках ошибок. Я им какие.? Они мне ну вот эти какие прокладки? Ночные или дневные? С крылышками или без?. Я им вы че прикалываитесь. Пишите в своём компе что скрылашкими. Мы потом в кз разберёмся какие они. Ну пришлось где около часа с ними разговаривать. Я чуть не психанул. Готов был разрушить все там. Сдержался.
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