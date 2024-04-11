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≡ Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48966
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 09:29
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В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отреагировали на слова полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о паводках.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15616
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 09:29
#1
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Ну а что удивляться
Как говорил Жирик "чё не смеётесь? Не смешно? Это Россия!"

Они же в кольце врагов все
Все им воду сбрасывают
Бомбят,нападают
А Россия всё терпит)
Бобры вот дамбу в орске прогрызли
Казахстан воду сбросил которую сбросили нам из Орска
А что мы должны были делать? Бороться с водой утонуть все но не позволить чтобы их же вода пошла на курган и Тюмень
Защищай россиюшку до последнего а если не защищаешь ты враг России и путина))

А потом они удивляются
Ой а чё это нас в мире не любят??!?
Русофобы все что-ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37599
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 09:35
#2
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Российская пропаганда ненависти к Казахстану, это уже как то не смешно.
Чуть что, Казахстан.
По моему с какой то страной было ровно то же самое..
Пусть лучше за своими сусликами смотрят, что прогрызли дамбу или что то там..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3327
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 09:46
#3
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Цитата:
abaika95:
Казахстан воду сбросил которую сбросили нам из Орска

В Орске река Урал. К нашу область вода из Орска никак прийти не могла. Она ушла в Уральск, Атырау и в Каспий в итоге
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
577
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 10:02
#4
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а вообще согласовывать сброс воды надо было не со 2 апреля а значительно раньше. Дотянули до критической ситуации, а потом вместе с сбросом начали вести согласование. Время упустили.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1796
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 10:09
#5
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Цитата:
111:
Российская пропаганда ненависти к Казахстану, это уже как то не смешно. Чуть что, Казахстан. По моему с какой то страной было ровно то же самое.. Пусть лучше за своими сусликами смотрят, что прогрызли дамбу или что то там.


У россиян принцип такой, нападение лучшая защита! Потому что прокуратура начала расследование и скоро сделает выводы и МИД выставит ноту и согласно Договора Таёжного союза виновник обязан возмещать ущерб..но Отто фон Бисмарк будет очередной раз прав, говоря: "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны"".
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
52
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 10:27
#6
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Прикольно, как называется наука которая не учитывает географию рек, но делает виноватых других.
Ну если серьезно, то в период засухи Россия держит воду. Из за нехватки воды русло Тобола не промывается, плюс загрязнения от жизнедеятельности местных жителей и безответственности власти. Дало такой результат.
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v
§ vityarik99
(Пользователи)
Регистрация:
11.04.24
Сообщений:
3
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 10:39
#7
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Доброго дня Всем.
А давайте, прежде чем так писать, мы будем хотя бы гуглить про предмет разговора.

Река Тобол начинается в Житикаринском районе Костанайской области по прямой в 170 км от Орска.
И воду из Орска сбросить никто не мог.
Если только талые воды с полей, преимущественно Житикаринского района.

А так как река Тобол является общей для России и Казахстана, то и сбросы воды нужно делать тоже согласованно.

[img]https://yandex.kz/maps/?ll=60.443139%2C51.523721&mode=whatshere&rl=58.465242%2C51.233284~2.254161%2C0.513284&utm_campaign=desktop&utm_medium=search&utm_source=maps&whatshere%5Bpoint%5D=60.712803%2C51.735836&whatshere%5Bzoom%5D=11&z=6[/img]
Профайл
v
§ vityarik99
(Пользователи)
Регистрация:
11.04.24
Сообщений:
3
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 10:45
#8
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Интересно, где же это она держит воду не давая реке Тобол?

Покажите по карте?
:-)
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
226
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 11:05
#9
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Карту не пробовали посмотреть,где Орск и где Тобол. Или Россияне на водовозках воду перевезли в тобол. А дамба в Орске ,если вы умные построена ниже ,чем уровень воды в Урале.Даже если бы её не прорвало , то вода просто перелилась через неё .А что наводнение в Костанае первый год происходит? На сколько помню не один раз ,вспомните 1993 год ,когда туалеты плыли по Тоболу и маленький мост смыло на пляже.Вроде и плотина была цела в Орске. Или вы явный противник соседей,так вроде с соседом ни первый год живём .
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
226
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 11:19
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Это наверное Вам написал Skeptic прочитай что сказал Бисмарк.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.04.2024 - 11:51]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1256
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 11:21
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Отто фон Бисмарк будет очередной раз прав

А я для "особо одарённых" повторю:
1. Фраза, приписываемая Бисмарку (на самом деле он этого никогда не говорил и не писал), полностью звучит так:"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."Расшифровывать для особо одарённых надо?
2. На кого вообще этот "комментарий" был расчитан? Люди сейчас умеют пользоваться тырнетом. Практически все. Проверить правдивость любой, самой "остроумной", цитаты не составляет труда. Так зачем? Подтвердить лишний раз свою недалёкость?

[Исправлено: Skeptic, 11.04.2024 - 12:22]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15616
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 12:25
#12
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Цитата:
юля елиссева:
В Орске река Урал. К нашу область вода из Орска никак прийти не могла. Она ушла в Уральск, Атырау и в Каспий в итоге

Неа
Россияне внятно проголосовали у себя в паблике
Орск затопили именно мы
Значит всё везде связано

Цитата:
Река Тобол начинается в Житикаринском районе Костанайской области по прямой в 170 км от Орска.
И воду из Орска сбросить никто не мог.


А желкуар где начинается?


Цитата:
Если только талые воды с полей, преимущественно Житикаринского района.

А так как река Тобол является общей для России и Казахстана, то и сбросы воды нужно делать тоже согласованно.


Ну вот россияне пусть согласовывают со своими бобрами
А то те без разрешения дамбу прогрызли за 1 млрд рублей
А у нас вода всё затопила
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14452
Re: Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных...
Отправлено: 11.04.24 - 12:40
#13
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Паводок не только на севере и западе. Единственную дорогу которая связывала юг и столицу утопили. Сотни машин стояли. Сутками не выпускали с балхаша. А это дорога стратегически важная. Я уже как то писал и уже походу это происходит. Китай скоро откажется от нас как транзитной страны. А вы все че то там Россию вините. Дома для начало нужно разобраться.
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v
§ vityarik99
(Пользователи)
Регистрация:
11.04.24
Сообщений:
3
Казахстан влияет на паводки в России? - Министерство водных ресурсов отреагировало на слова представителя Путина
Отправлено: 11.04.24 - 12:53
#14
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Цитата:
А желкуар где начинается?

Источник:


А какое отношение река Желкуар имеет к Орску?
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