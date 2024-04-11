Отправлено: - 10:09

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Российская пропаганда ненависти к Казахстану, это уже как то не смешно. Чуть что, Казахстан. По моему с какой то страной было ровно то же самое.. Пусть лучше за своими сусликами смотрят, что прогрызли дамбу или что то там.

Цитата:У россиян принцип такой, нападение лучшая защита! Потому что прокуратура начала расследование и скоро сделает выводы и МИД выставит ноту и согласно Договора Таёжного союза виновник обязан возмещать ущерб..но Отто фон Бисмарк будет очередной раз прав, говоря: "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны"".