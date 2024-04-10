Отправлено: - 12:18

родом из Шанхая2022:

сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...

alex_60:

Смотрю не все поддерживают Это предложение.

Цитата:Ну а кто рядом с нами недавно такой же закон принял?Страна в которой ни одного ЛГБТ парада толком не проходило но ЛГБТ там боятся как черт ладана))Цитата:Так раз промолчалЗначит ты поддерживаешь когда США влезают в дела третьих стран и лоббируют там законы под себяСмотри иноагентом могут обвинить и жилье отобрать)