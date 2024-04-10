НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48966
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20711
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:10
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У него уже есть подруга.


У тебя тоже когда то была подруга.
Первая. А гены то у сына твои.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22953
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:13
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
всякие там гадости.

Ну вот ты и высказал свое отношение :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14452
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:19
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Макс я свое мнение ко всему этому высказал в 21 коменте. Макс я тебя знаю. Ты сможешь мою душу на изнанку вывернуть. У тебя слишком для моего восприятие повышеное чувство юмора и сарказма. Давай на этом и остановимся.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22953
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:20
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Вит, мир меняется... Женский пол сейчас не тот, что раньше, нет покорности больше, скромности нет, но есть желание запрыгнуть на шею, и чуть что - заява, износ, гони бабки... Поэтому пацаны уходят в гейство. И девчатам таким избалованным тоже ссыкливо в дыню получать за испорченный характер, проще уйти в лесбийство и жить без тяжких телесных повреждений... Короче, если не запрещать законом - то это станет модно, станет нормой, а потом ещё и обязаловом.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22953
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:22
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Макс я свое мнение ко всему этому высказал

Я тебя услышал. Отстал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22953
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:24
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Смотрю не все поддерживают Это предложение. Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.

Штаты если узнают - кипиш начнется :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15616
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 12:18
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...

Ну а кто рядом с нами недавно такой же закон принял?
Страна в которой ни одного ЛГБТ парада толком не проходило но ЛГБТ там боятся как черт ладана))
Цитата:
alex_60:
Смотрю не все поддерживают Это предложение.

Так раз промолчал
Значит ты поддерживаешь когда США влезают в дела третьих стран и лоббируют там законы под себя

Смотри иноагентом могут обвинить и жилье отобрать)
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS