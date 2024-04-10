Отправлено: - 11:20

Vit:



Цитата:Вит, мир меняется... Женский пол сейчас не тот, что раньше, нет покорности больше, скромности нет, но есть желание запрыгнуть на шею, и чуть что - заява, износ, гони бабки... Поэтому пацаны уходят в гейство. И девчатам таким избалованным тоже ссыкливо в дыню получать за испорченный характер, проще уйти в лесбийство и жить без тяжких телесных повреждений... Короче, если не запрещать законом - то это станет модно, станет нормой, а потом ещё и обязаловом.