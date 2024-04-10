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"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48966
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 13:12
Жалобу жительницы Павлодара Юлии НАУМАН коллегия Костанайского областного суда рассмотрела 9 апреля. Иск предъявлен к еженедельнику "Наша Газета" и ее собственнику. Речь идет о статье "Организация свадебных генералов".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10121
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 15:34
Цитата:
----Надеюсь не удалять . Но ,главный редактор ,вы многие тут комменты не видите , в силу занятости другими вопросами . Но тут замечание о внимательности очень актуально , так как давно уже было многими сказано ---он не читатель , а писатель . Зачем читать - лучше сразу писать , не вникая в суть вопроса .
Тимур Гафуров:
Вы вообще статью внимательно читали?
Вы вообще статью внимательно читали?
----Надеюсь не удалять . Но ,главный редактор ,вы многие тут комменты не видите , в силу занятости другими вопросами . Но тут замечание о внимательности очень актуально , так как давно уже было многими сказано ---он не читатель , а писатель . Зачем читать - лучше сразу писать , не вникая в суть вопроса .
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2146
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 16:19
Давайте все-таки обсуждать статью. Далее обсуждение особенностей комментирования переносите во Флуд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15614
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 17:05
Цитата:
Так в суд она пошла сейчас
Через 6 лет
Может вышла из игры и теперь отмыться хочет
Чтобы ее имя не фигурировало нигде
Говорит же Шенген не дают,в Европу ей надо зачем-то)
А Европа почему Шенген не даёт? Если ее контора якобы французская была, тоже вопрос
Цитата:
А как порешать проблему со СМИ? Давлением
Нг бы сразу об этом написали мне кажется
5555:
не вариант. Тогда бы в суд не пошла.
не вариант. Тогда бы в суд не пошла.
Так в суд она пошла сейчас
Через 6 лет
Может вышла из игры и теперь отмыться хочет
Чтобы ее имя не фигурировало нигде
Говорит же Шенген не дают,в Европу ей надо зачем-то)
А Европа почему Шенген не даёт? Если ее контора якобы французская была, тоже вопрос
Цитата:
юля елиссева:
Тогда бы проблему давно и ьез суда порешали.
Тогда бы проблему давно и ьез суда порешали.
А как порешать проблему со СМИ? Давлением
Нг бы сразу об этом написали мне кажется
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 288
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 17:07
Цитата:
Просто время Остапов потихоньку уходит... Люди становятся умнее, если шо гуглят и находят...
А так да, раньше такое бывало частенько. В тренде были подобные разводы. В свое время, лет 10 назад, а может и больше. Создавались конторы в Европе - "не пойми чего", но которые учреждали какие-то звания и давали награды с грамотами... Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...
abaika95:
Жалко что такие материалы почти исчезли у НГ Всё как то мелко стало
Жалко что такие материалы почти исчезли у НГ Всё как то мелко стало
Просто время Остапов потихоньку уходит... Люди становятся умнее, если шо гуглят и находят...
А так да, раньше такое бывало частенько. В тренде были подобные разводы. В свое время, лет 10 назад, а может и больше. Создавались конторы в Европе - "не пойми чего", но которые учреждали какие-то звания и давали награды с грамотами... Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15614
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 21:05
Цитата:
интересная тема
есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)
mks2703:
Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...
Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...
интересная тема
есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20709
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 21:16
Цитата:
для тебя разве. тебе годиков то мало. не в курсе
в 90, независимость, директора за наградами такими косяками ездили.
тысячи три долларов, и ты главный на планете Земля, и на шее цепь с
огромным орденом чего хочешь.
плюс шведский стол. за отдельную плату.
abaika95:
интересная тема
интересная тема
для тебя разве. тебе годиков то мало. не в курсе
в 90, независимость, директора за наградами такими косяками ездили.
тысячи три долларов, и ты главный на планете Земля, и на шее цепь с
огромным орденом чего хочешь.
плюс шведский стол. за отдельную плату.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 288
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 21:19
Цитата:
Давно это было. Не факт, что получится найти. Честно и неохота и лень. Я вот как-то пытался для друга найти инфу (мы с ним поспорили), а найти не смог - либо почистили, либо удалили.
По поводу награжденных. Может даже и людей этих где-то жалко, некоторые из них действительно верили "что награда нашла героя", съездили в Испанию, заплатили деньги ... А потом узнали, что ничего это не стоит - обычный развод...
abaika95:
интересная тема есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)
интересная тема есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)
Давно это было. Не факт, что получится найти. Честно и неохота и лень. Я вот как-то пытался для друга найти инфу (мы с ним поспорили), а найти не смог - либо почистили, либо удалили.
По поводу награжденных. Может даже и людей этих где-то жалко, некоторые из них действительно верили "что награда нашла героя", съездили в Испанию, заплатили деньги ... А потом узнали, что ничего это не стоит - обычный развод...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20709
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 21:43
Обычная была схема.
Директору предприятия, которое уже на ладан дышало,и в штате один сторож остался, приходило письмо.
За ваша высочайшие заслуги в области того то тогото, Вам присуждается Орден того то тогото.
Для получения ордена прибыть...
До этого перечислить...
Директору предприятия, которое уже на ладан дышало,и в штате один сторож остался, приходило письмо.
За ваша высочайшие заслуги в области того то тогото, Вам присуждается Орден того то тогото.
Для получения ордена прибыть...
До этого перечислить...
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 2047
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 23:52
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22951
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 11.04.24 - 11:11
Цитата:
Не, не так. Казахстанский журналист Марусич сломал жизнь казахстанской девушке, потом уехал в Америку, стал хорошим человеком и перестал ломать людям жизнь. Теперь и девушка хочет уехать из Казахстана куда-то в Европу, чтобы тоже стать хорошей, и чтобы там ей было не за что жизнь ломать. Как тебе такой расклад?
111:
Да уж, иностранный журналист сломал жизнь иностранной дэвушки.. Как я и говорил, иностранцы, уехавшие, почему то там ненавидят друг друга, почему, фиг его знает, может зависть
Да уж, иностранный журналист сломал жизнь иностранной дэвушки.. Как я и говорил, иностранцы, уехавшие, почему то там ненавидят друг друга, почему, фиг его знает, может зависть
Не, не так. Казахстанский журналист Марусич сломал жизнь казахстанской девушке, потом уехал в Америку, стал хорошим человеком и перестал ломать людям жизнь. Теперь и девушка хочет уехать из Казахстана куда-то в Европу, чтобы тоже стать хорошей, и чтобы там ей было не за что жизнь ломать. Как тебе такой расклад?
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