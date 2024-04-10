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≡ "У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48966
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 13:12
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Жалобу жительницы Павлодара Юлии НАУМАН коллегия Костанайского областного суда рассмотрела 9 апреля. Иск предъявлен к еженедельнику "Наша Газета" и ее собственнику. Речь идет о статье "Организация свадебных генералов".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10121
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 15:34
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы вообще статью внимательно читали?

----Надеюсь не удалять . Но ,главный редактор ,вы многие тут комменты не видите , в силу занятости другими вопросами . Но тут замечание о внимательности очень актуально , так как давно уже было многими сказано ---он не читатель , а писатель . Зачем читать - лучше сразу писать , не вникая в суть вопроса .
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2146
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 16:19
#16
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Давайте все-таки обсуждать статью. Далее обсуждение особенностей комментирования переносите во Флуд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15614
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 17:05
#17
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Цитата:
5555:
не вариант. Тогда бы в суд не пошла.

Так в суд она пошла сейчас
Через 6 лет
Может вышла из игры и теперь отмыться хочет
Чтобы ее имя не фигурировало нигде
Говорит же Шенген не дают,в Европу ей надо зачем-то)
А Европа почему Шенген не даёт? Если ее контора якобы французская была, тоже вопрос
Цитата:
юля елиссева:
Тогда бы проблему давно и ьез суда порешали.

А как порешать проблему со СМИ? Давлением
Нг бы сразу об этом написали мне кажется
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
288
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 17:07
#18
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Цитата:
abaika95:
Жалко что такие материалы почти исчезли у НГ Всё как то мелко стало


Просто время Остапов потихоньку уходит... Люди становятся умнее, если шо гуглят и находят...
А так да, раньше такое бывало частенько. В тренде были подобные разводы. В свое время, лет 10 назад, а может и больше. Создавались конторы в Европе - "не пойми чего", но которые учреждали какие-то звания и давали награды с грамотами... Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15614
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 21:05
#19
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Цитата:
mks2703:
Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...

интересная тема
есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 21:16
#20
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Цитата:
abaika95:
интересная тема


для тебя разве. тебе годиков то мало. не в курсе
в 90, независимость, директора за наградами такими косяками ездили.
тысячи три долларов, и ты главный на планете Земля, и на шее цепь с
огромным орденом чего хочешь.
плюс шведский стол. за отдельную плату.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
288
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 21:19
#21
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Цитата:
abaika95:
интересная тема есть информация по нашим? напиши материал в Народные новости, это же бомба)


Давно это было. Не факт, что получится найти. Честно и неохота и лень. Я вот как-то пытался для друга найти инфу (мы с ним поспорили), а найти не смог - либо почистили, либо удалили.
По поводу награжденных. Может даже и людей этих где-то жалко, некоторые из них действительно верили "что награда нашла героя", съездили в Испанию, заплатили деньги ... А потом узнали, что ничего это не стоит - обычный развод...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20709
"У меня есть 5 документов..." - Какое решение принял суд по иску жительницы Павлодара к "НГ" и причем здесь ООН
Отправлено: 10.04.24 - 21:43
#22
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Обычная была схема.
Директору предприятия, которое уже на ладан дышало,и в штате один сторож остался, приходило письмо.
За ваша высочайшие заслуги в области того то тогото, Вам присуждается Орден того то тогото.
Для получения ордена прибыть...
До этого перечислить...
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
26.02.17
Сообщений:
2047
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 10.04.24 - 23:52
#23
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22951
Re: "У меня есть 5 документов..." - Какое решение...
Отправлено: 11.04.24 - 11:11
#24
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Цитата:
111:
Да уж, иностранный журналист сломал жизнь иностранной дэвушки.. Как я и говорил, иностранцы, уехавшие, почему то там ненавидят друг друга, почему, фиг его знает, может зависть

Не, не так. Казахстанский журналист Марусич сломал жизнь казахстанской девушке, потом уехал в Америку, стал хорошим человеком и перестал ломать людям жизнь. Теперь и девушка хочет уехать из Казахстана куда-то в Европу, чтобы тоже стать хорошей, и чтобы там ей было не за что жизнь ломать. Как тебе такой расклад? :lol:
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