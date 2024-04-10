Отправлено: - 17:07

abaika95:

Жалко что такие материалы почти исчезли у НГ Всё как то мелко стало

Цитата:Просто время Остапов потихоньку уходит... Люди становятся умнее, если шо гуглят и находят...А так да, раньше такое бывало частенько. В тренде были подобные разводы. В свое время, лет 10 назад, а может и больше. Создавались конторы в Европе - "не пойми чего", но которые учреждали какие-то звания и давали награды с грамотами... Помню одну такую организацию в Испании, как называлась, не помню, но она награждала наших чиновников или бизнесменов за какую-то фигню, за какие-то успехи в работе или бизнесе, разные были номинации, но не бесплатно разумеется. Понятно дело, что чтобы получить приз и грамоту, люди ехали в Испанию и там платили, и довольные приезжали сюда. Здесь даже в прессе освещалось, а потом тихо тихо затихло...