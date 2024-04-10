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Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48966
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 16:54
Депутаты Мажилиса предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Поправка указана в сравнительной таблице к законопроекту. Сегодня должно состояться очередное заседание рабочей группы для обсуждения указанной поправки.
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Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:54
Цитата:
как прекрасно, да?
abaika95:
О Россия пролобировала явно)
О Россия пролобировала явно)
как прекрасно, да?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15614
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 20:58
Цитата:
ты ЗА когда США лезет в дела третьих стран и лоббирует там законы с выгодой для себя?
alex_60:
как прекрасно, да?
как прекрасно, да?
ты ЗА когда США лезет в дела третьих стран и лоббирует там законы с выгодой для себя?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 155
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 22:38
Цитата:
Не ВСЕ проблемы, а в ТОМ ЧИСЛЕ...
юля елиссева:
Не ВСЕ проблемы, а в ТОМ ЧИСЛЕ...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1096
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:39
Цитата:
......сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...
abaika95:
......сказки не рассказывай про лобби ....доказательство...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 539
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 10.04.24 - 23:42
это насколько же нужно иметь рабскую психологию чтобы хотеть привлекать к уголовной ответственности человека ни за что, просто так, потому что он просто не нравится. чисто чтобы потешить свое коллективное совковое эго.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 250
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 09:10
Только ЗА!
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 09:25
Ваще пофиг. Не парюсь по этой теме. Даже если плакаты будут на каждом столбе, меня они не заинтересуют. Настоящему мужчине по барабану на эти пропаганды. Заходя в магазин мне все равно что рядом ктото покупает сигареты или пиво. Не то не это не употребляю . Только белую и вино.
[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 09:26]
[Исправлено: Vit, 11.04.2024 - 09:26]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 158
Re: Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:39
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Вот уж никак, ни каким боком ! А вот ваша - " ломай меня, ломай !", прямо Position Number 2 из букваря начинающего садо-мазо
Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
Смотрю,и ваша аватарка не далеко ушла от ЛГБТ!
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:40
Цитата:
Ну это до тех пор, пока тебя сынок с бойфрендом не познакомит. С того момента ты станешь резко против
Vit:
Ваще пофиг. Не парюсь по этой теме.
Ваще пофиг. Не парюсь по этой теме.
Ну это до тех пор, пока тебя сынок с бойфрендом не познакомит. С того момента ты станешь резко против
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:51
Цитата:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
maxsaf:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:54
Цитата:
Обычное прикрытие, необходимое там, где это незаконно. Не поверишь, сколько народу совершит каминг-аут, как только это станет сначала законно, потом модно, а затем просто необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Ящик Пандоры тот ещё...
Vit:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
Обычное прикрытие, необходимое там, где это незаконно. Не поверишь, сколько народу совершит каминг-аут, как только это станет сначала законно, потом модно, а затем просто необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Ящик Пандоры тот ещё...
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:55
Цитата:
Подруга мож тоже из этих, от родителей гасится, типа парня завела...
Vit:
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
У него уже есть подруга. Поэтому я спокоен на счёт его ориентации.
Подруга мож тоже из этих, от родителей гасится, типа парня завела...
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 10:58
Смотрю не все поддерживают
Это предложение.
Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.
Это предложение.
Но пусть не боятся, втихоря то можно, пропагандировать нельзя.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:00
А вот в соглашение если примут, наверное внесут дополнение,
В частности в отношении аватар.
Пока видим что видим.
В частности в отношении аватар.
Пока видим что видим.
Лишать свободы за пропаганду ЛГБТ могут начать в Казахстане
Отправлено: 11.04.24 - 11:01
Цитата:
maxsaf:У моего сына мама такая что фиг позволит всякие там гадости. Она ему приказала а ну-ка привези свою подругу а мы посмотрим. Привёз. Они даже с дружились с ней. Это редкость. Что б мама с дружились с подругой. Мне её тоже показали. Очень красивая, походу мои внуки будут очень красивые.
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